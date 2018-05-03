Власти Екатеринбурга потратят на разработку транспортной схемы 26 миллионов

Администрация Екатеринбурга объявила конкурс на разработку комплексной схемы дорожного движения, которая повысит пропускную способность улиц в мегаполисе и снизит экономические потери от неэффективного использования транспортных потоков. Стоимость работ — 26 миллионов рублей. Средства выделит городской бюджет, передает "Уралинформбюро"

Заявки на участие в конкурсе принимаются до 22 мая. Итоги торгов станут известны 25 мая.

Согласно аукционной документации на портале госзакупок, разработка документа будет вестись в три этапа. Сначала исполнителю в срок до 29 мая необходимо будет дать характеристику существующего состояния транспортной инфраструктуры. Затем до 20 ноября 2018 года выбрать оптимальный вариант ее развития и разработать комплексную схему дорожного движения в столице Урала.

При подготовке проекта компании, выигравшей конкурс, придется также учитывать градостроительные планы городских властей до 2025 года, в том числе вовлечение в застройку дополнительных территорий и изменение их функционального зонирования.