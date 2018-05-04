За 4 дня псковские пограничники задержали более 30 нарушителей

За 4 праздничных дня пограничники задержали в общей сложности более 30 нарушителей российского законодательства в пограничной сфере.

Половина задержанных лиц за нарушение режима государственной границы привлечены к административной ответственности в виде штрафов на общую сумму, превышающую 43 тысячи рублей. В основном это граждане РФ и выходцы из бывших союзных республик.

Порядка 15 человек задержано за нарушение правил пограничного режима. В большинстве случаев причиной совершения правонарушений являлось отсутствие у граждан пропусков в пограничную зону.

Во избежание негативных последствий Пограничное Управление ФСБ России по Псковской области настоятельно рекомендует соблюдать российское законодательство в пограничной сфере, внимательно и ответственно относиться к пересечению государственной границы либо посещению пограничной зоны уже на этапе планирования подобных мероприятий.