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За 4 дня псковские пограничники задержали более 30 нарушителей
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За 4 дня псковские пограничники задержали более 30 нарушителей 

АиФ Северо-запад 1 час назад
Фото: АиФ Северо-запад
Сотрудники Пограничного управления ФСБ России по Псковской области непрерывно несут службу по защите и охране государственной границы РФ, сообщили в пресс-службе ведомства
За 4 праздничных дня пограничники задержали в общей сложности более 30 нарушителей российского законодательства в пограничной сфере.
Половина задержанных лиц за нарушение режима государственной границы привлечены к административной ответственности в виде штрафов на общую сумму, превышающую 43 тысячи рублей. В основном это граждане РФ и выходцы из бывших союзных республик.
Порядка 15 человек задержано за нарушение правил пограничного режима. В большинстве случаев причиной совершения правонарушений являлось отсутствие у граждан пропусков в пограничную зону.
Во избежание негативных последствий Пограничное Управление ФСБ России по Псковской области настоятельно рекомендует соблюдать российское законодательство в пограничной сфере, внимательно и ответственно относиться к пересечению государственной границы либо посещению пограничной зоны уже на этапе планирования подобных мероприятий.
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