Успенская рассказала об эмиграции в США

Певица Любовь Успенская рассказала изданию «Дни.ру» о своем переезде в США в 1978 году и сравнила жизнь в Америке с российскими реалиями.

В Штаты артистка перебралась 40 лет назад вместе со вторым мужем Юрием. В Америке она пела в русском ресторане «Садко» и хорошо зарабатывала.

По словам 64-летней певицы, единственное, что ей мешало — это незнание английского языка. В «Садко» в основном приходили русскоязычные гости, поэтому практиковать язык было трудно. Успенская смотрела фильмы и передачи на английском языке, слушала радио.

В США певица узнала о своей популярности на родине.

Родственники из Киева рассказали, что в СССР слушают ее песни.

«Потом на гастроли в США приезжали русские актеры и певцы, и первое, что они хотели увидеть, была я», — вспомнила она.

Решение о возвращении на родину далось певице нелегко: она «долго пыталась стать своей в Америке», родила там дочь, а в России нужно было начинать все с нуля. После возвращения ей пришлось учиться российским реалиям: «как везде влазить без очереди, как пользоваться блатом». По ее словам, в США «такое немыслимо».

«Дни.ру» отмечают, что сейчас Успенская — одна из самых высокооплачиваемых российских артисток. Она живет в «роскошном доме», где в прошлом году обустроила «красивую спальню», а в этом — занимается гардеробной площадью «метров 400».

«Там мягко зажигается свет, поют птицы, словом, райское местечко! Хочу чувствовать там себя настоящей королевой!» — заключила певица.