Молдавский суд заставил бывшего министра извиниться за оскорбления в адрес русских

КИШИНЕВ , 3 мая. / ТАСС /. Суд Кишинева обязал бывшего министра транспорта и члена прорумынской Либеральной партии Молдавии Юрия Киринчука извиниться за оскорбительные высказывания в адрес русского народа. Об этом говорится в обнародованном в четверг решении суда.

"Киринчук обязан принести публичные извинения этническим русским за дискриминационные по этническому критерию заявления", — отмечено в документе. В нем заявления политика квалифицированы как «подстрекательство к дискриминации».

В 2016 году Киринчук, партия которого добивается присоединения Молдавии к Румынии и вступления в НАТО , написал на своем блоге и в социальной сети Facebook, что «большинство русских — лентяи и пьяницы». Он также назвал идею сближения Молдавии и России «худшим из зол, которое только может случиться с гражданами республики со времен независимости».

Эти его высказывания осудили Посольство РФ в Молдавии, а также Совет по недискриминации республики, Ассоциация русскоязычных журналистов и другие общественные организации. После того, как он отказался извиняться, в суд на либерала подали граждане Молдавии.

Однако в апреле прошлого года Киринчук оказался на скамье подсудимых по другому поводу. Он был задержан, в его рабочем кабинете и дома прошли обыски после того, как молдавская прокуратура обвинила его в причастности к коррупционным схемам при строительстве дорог. В августе его признали виновным в злоупотреблении влиянием и злоупотреблении служебным положением. После того, как он признал свою вину, суд назначил ему мягкое наказание — его осудили на 1 год и 4 месяца условно.

После приговора суда, Киринчук вместе с семьей перебрался в Румынию, откуда продолжал выступать с политическими заявлениями. В частности, он призвал лишить русский статуса языка межэтнического общения, а прописанный в Конституции молдавский язык переименовать в румынский.