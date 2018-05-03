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Молдавский суд заставил бывшего министра извиниться за оскорбления в адрес русских
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Молдавский суд заставил бывшего министра извиниться за оскорбления в адрес русских 

ТАСС 51 минуту назад
КИШИНЕВ, 3 мая. /ТАСС/. Суд Кишинева обязал бывшего министра транспорта и члена прорумынской Либеральной партии Молдавии Юрия Киринчука извиниться за оскорбительные высказывания в адрес русского народа. Об этом говорится в обнародованном в четверг решении суда.
"Киринчук обязан принести публичные извинения этническим русским за дискриминационные по этническому критерию заявления", — отмечено в документе. В нем заявления политика квалифицированы как «подстрекательство к дискриминации».
В 2016 году Киринчук, партия которого добивается присоединения Молдавии к Румынии и вступления в НАТО, написал на своем блоге и в социальной сети Facebook, что «большинство русских — лентяи и пьяницы». Он также назвал идею сближения Молдавии и России «худшим из зол, которое только может случиться с гражданами республики со времен независимости».
Эти его высказывания осудили Посольство РФ в Молдавии, а также Совет по недискриминации республики, Ассоциация русскоязычных журналистов и другие общественные организации. После того, как он отказался извиняться, в суд на либерала подали граждане Молдавии.
Однако в апреле прошлого года Киринчук оказался на скамье подсудимых по другому поводу. Он был задержан, в его рабочем кабинете и дома прошли обыски после того, как молдавская прокуратура обвинила его в причастности к коррупционным схемам при строительстве дорог. В августе его признали виновным в злоупотреблении влиянием и злоупотреблении служебным положением. После того, как он признал свою вину, суд назначил ему мягкое наказание — его осудили на 1 год и 4 месяца условно.
После приговора суда, Киринчук вместе с семьей перебрался в Румынию, откуда продолжал выступать с политическими заявлениями. В частности, он призвал лишить русский статуса языка межэтнического общения, а прописанный в Конституции молдавский язык переименовать в румынский.
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