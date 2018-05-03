В России могут ввести уголовную ответственность за исполнение санкций США

Как сообщают «Известия», по мнению политиков и экспертов, подобные меры должны распространяться на банки, операторов сотовой связи и крупные сетевые компании.

Специалисты считают, что в настоящий момент сложилось неоднозначная ситуация, так как решениями США руководствуются не только иностранные, но и некоторые российские компании.

Первое чтение законопроекта об ответных мерах на санкции США пройдет в Госдуме 15 мая.

Ранее в Совфеде заявили, что санкции против резидентов США не приведут к массовому оттоку американских компаний из России . Не пострадают от ограничений отрасли, где нет аналогичного российского производства.

Речь идет о концепции проекта закона, подразумевающего ответ на санкции США. В частности, о 16 типах контрсанкций, которые смогут принимать правительство и президент. Среди них — запрет на ввоз табака и алкоголя, а также лекарств, прекращение сотрудничества в сфере атома и ракетостроения и другие меры.