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В России могут ввести уголовную ответственность за исполнение санкций США
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В России могут ввести уголовную ответственность за исполнение санкций США 

Москва24 42 минуты назад
Фото: Москва24
Совет Федерации готов поддержать предложение Госдумы о введении ответственности за следование правовым нормам других государств. Об этом заявил зампредседателя СФ Евгений Бушмин.
Как сообщают «Известия», по мнению политиков и экспертов, подобные меры должны распространяться на банки, операторов сотовой связи и крупные сетевые компании.
Специалисты считают, что в настоящий момент сложилось неоднозначная ситуация, так как решениями США руководствуются не только иностранные, но и некоторые российские компании.
Первое чтение законопроекта об ответных мерах на санкции США пройдет в Госдуме 15 мая.
Ранее в Совфеде заявили, что санкции против резидентов США не приведут к массовому оттоку американских компаний из России. Не пострадают от ограничений отрасли, где нет аналогичного российского производства.
Речь идет о концепции проекта закона, подразумевающего ответ на санкции США. В частности, о 16 типах контрсанкций, которые смогут принимать правительство и президент. Среди них — запрет на ввоз табака и алкоголя, а также лекарств, прекращение сотрудничества в сфере атома и ракетостроения и другие меры.
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