Тверская область стала лидером по жалобам на ЖКХ

С января по март члены «ЖКХ Контроль» в регионах обработали свыше восьми тысяч обращений граждан. В первую пятерку рейтинга по Центральному округу, помимо Тверской области с 402 обращениями, вошли Смоленская (325), Тульская (305), Воронежская (276) и Ивановская (125). Любопытно, что с численностью населения эта статистика не коррелирует. Так, Москва Подмосковье попали в середину списка. Почетное последнее место занял Липецк — там приняли всего 13 жалоб.

"ЖКХ Контроль" проанализировал тематику обращений, опираясь на данные за текущий и 2017 годы. Самым распространенным поводом для жалоб остается рост платы за коммунальные и жилищные услуги.

— Мы фиксируем пиковый рост этих обращений в отдельные периоды. Например, в первом квартале 2017 года показатель сильно поднялся из-за решения минстроя РФ о переносе платы за ОДН из графы «коммунальные услуги» в графу «содержание и ремонт». В целом ряде регионов это сопровождалось ростом платы для граждан. Однако уже ко второму кварталу острота проблемы была снята, и впоследствии доля обращений по данной теме неуклонно снижалась, — сообщила исполнительный директор НП «Национальный центр общественного контроля в сфере ЖКХ» Светлана Разворотнева. — Однако радикальных методов для исправления ситуации так и не было найдено. Увеличение платы за ЖКУ и непрозрачность начислений по-прежнему являются главной темой для жалоб в наши общественные приемные.

В наиболее активных регионах Центрального округа вопрос о плате за коммунальные услуги стоял на первом месте (по числу обращений) в Тверской, Смоленской и Тульской областях. Граждан не устраивал порядок расчетов, особенно по объемам ресурсов, потребленных на общедомовые нужды. Зачастую выяснялось, что при формировании платежных документов использовались недостоверные данные. Например, в марте сотрудники тверского центра общественного контроля в ЖКХ помогли двум землячкам добиться пересмотра начислений за потребление горячей воды. В квитанциях поставщик ресурсов указал завышенные «последние показания» приборов учета, что привело к переплате — женщинам пришлось тратить несколько сотен рублей в месяц.

Самым распространенным поводом для жалоб остается рост платы за коммунальные и жилищные услуги

В Воронеже, для сравнения, более острыми оказались проблемы, связанные с капремонтом многоэтажек (высокую актуальность они имеют и в Твери , хотя вообще количество таких жалоб снижается). В Иванове — неудовлетворительное состояние и текущее содержание домов. Сравнительно благополучный Липецк отличился и здесь — по плате вопросов почти не было, людей в основном волновало качество коммунальных услуг и благоустройство дворовой территории.

На втором месте в целом по стране обычно стоят жалобы граждан на сложности с управлением многоквартирными домами. Речь идет как о плохой работе УК, так и о невозможности эту УК сменить, и о выпуске «двойных» квитанций, пояснила Светлана Разворотнева:

— Значительное количество обращений связано с подделкой протоколов. Людей также беспокоит то, что контрольно-надзорные органы не желают разбираться с подобными фактами. Следует отметить, что жалобы на УК связаны не только с недобросовестностью участников рынка. Часто их провоцируют действия правительства, благодаря которым плата за жилищные услуги постоянно увеличивается. В качестве примеров можно привести введение обязанности размещать информацию в системе ГИС ЖКХ (что потребовало от управляющих компаний и ТСЖ серьезного наращивания трудовых и финансовых затрат). Сказался также перенос платы за ОДН в графу «содержание жилья» и другие новации. Все еще не решена проблема управления ветхими и малоквартирными домами, где взимаемая плата ниже реальной себестоимости управления. О необходимости найти выход из этого положения говорилось в Стратегии развития ЖКХ до 2020 года. Однако никакие меры до сих пор не приняты. Поэтому часть затрат на управление ветхими и малоквартирными домами перераспределяется на собственников других жилых зданий.

Жалобы на качество коммунальных ресурсов занимают третье место в национальном рейтинге, но носят резко выраженный сезонный характер. Основная масса их поступает в осенне-зимний период и посвящена отоплению. «Можно выделить ряд регионов, где таких обращений значительно больше», — подчеркнули в НП «ЖКХ Контроль». В пятерке лидеров по Центральному округу этим «грешит», в частности, Воронежская область

— Повысить качество услуг поможет только тотальная модернизация коммунальной инфраструктуры. Однако темпы этой модернизации явно недостаточны. Очевидно, что одними концессионными соглашениями не удастся снять проблему во всей России , особенно в малых городах, — добавила Разворотнева. — Нужна полноценная господдержка. Только создание нормального института развития в сфере ЖКХ позволило бы в обозримом будущем обновить коммунальную инфраструктуру в масштабах страны.

Тем временем

Анализ высветил новую проблему, грозящую стать чрезвычайно острой, — внедрение схем работы с твердыми коммунальными отходами. Напомним, система регулирования в этой сфере должна поэтапно измениться до 1 января 2019 года. В регионах предстоит определить операторов по обращению с ТКО. Там, где эта схема внедрена досрочно, трудности уже возникли.