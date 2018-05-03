Парусник «Крузенштерн» ушел из Калининграда в очередной рейс 

На его борту — 126 курсантов из Калининграда и Астрахани.
«Им предстоит пройти рейс в качестве палубных, машинных практикантов, практикантов-электриков, практикантов-радиооператоров и рефмашинистов. Только один курсант в судовой роли оформляется как повар-практикант, а без этой морской профессии ни одно судно в море, как и прежде, не выходит. Традиционно будет полностью заполнен и девичий кубрик: среди практикантов 126-го рейса — шесть девушек», — рассказали в пресс-службе БГА РФ.
За рейс барк посетит немецкий Гамбург (сюда он зайдет во время празднования Дней порта), норвежский Ларвик, польский Свиноустье, Торсхавну (центр Фарерских островов) и французский Бордо.
Встречать парусник в Калининграде будут 26 июня.