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Парусник «Крузенштерн» ушел из Калининграда в очередной рейс
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Парусник «Крузенштерн» ушел из Калининграда в очередной рейс 

АиФ 1 час назад
Фото: АиФ
На его борту — 126 курсантов из Калининграда и Астрахани.
«Им предстоит пройти рейс в качестве палубных, машинных практикантов, практикантов-электриков, практикантов-радиооператоров и рефмашинистов. Только один курсант в судовой роли оформляется как повар-практикант, а без этой морской профессии ни одно судно в море, как и прежде, не выходит. Традиционно будет полностью заполнен и девичий кубрик: среди практикантов 126-го рейса — шесть девушек», — рассказали в пресс-службе БГА РФ.
За рейс барк посетит немецкий Гамбург (сюда он зайдет во время празднования Дней порта), норвежский Ларвик, польский Свиноустье, Торсхавну (центр Фарерских островов) и французский Бордо.
Встречать парусник в Калининграде будут 26 июня.
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