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Жители Челябинска могут бесплатно получить саженцы хвойных деревьев
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Жители Челябинска могут бесплатно получить саженцы хвойных деревьев 

АиФ 1 час назад
Фото: АиФ
Бесплатная раздача саженцев хвойных деревьев снова стартовала в Челябинске, сообщает корреспондент «АиФ-Челябинск».
Акция в рамках проекта «74 000 деревьев Челябинской области ежегодно» продлится в течение мая. В рамках празднования Первомая волонтёры уже раздали порядка 7 тыс. саженцев в Саду Победы. Жители Челябинска бесплатно получают маленькие ёлочки, которые смогут посадить у себя во дворе.
«Акция продлится в Металлургическом и Тракторозаводском районах до конца весны, а затем будет продолжена осенью, когда снова можно будет сажать деревья. Точное место и время раздачи саженцев челябинцы должны узнать у своих районных депутатов и по объявлениям на подъездах, — уточнили «АиФ-Челябинск» в пресс-службе депутата Госдумы Владимира Бурматова. — Ёлочки хорошо адаптируются к уральскому климату и будут радовать жителей круглый год».
Деревья, подготовленные к раздаче, взяли из питомника. Районные депутаты вместе с местными активистами и старшими по домам обещают ухаживать за молодыми елями и следить за их сохранностью. Так, накануне волонтёры посетили двор по улице Первого Спутника, 25, где жители уже два года всем двором ухаживают за высаженными хвойными саженцами. В результате их усилий из 11 посаженных ёлочек прижились семь деревьев.
Отметим, что бесплатные саженцы деревьев в Челябинске раздают уже пятый год. Акция должна уменьшит вред, который городу принесла так называемая «дорожная революция».
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