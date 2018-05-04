Жители Челябинска могут бесплатно получить саженцы хвойных деревьев

Бесплатная раздача саженцев хвойных деревьев снова стартовала в Челябинске , сообщает корреспондент «АиФ-Челябинск».

Акция в рамках проекта «74 000 деревьев Челябинской области ежегодно» продлится в течение мая. В рамках празднования Первомая волонтёры уже раздали порядка 7 тыс. саженцев в Саду Победы. Жители Челябинска бесплатно получают маленькие ёлочки, которые смогут посадить у себя во дворе.

«Акция продлится в Металлургическом и Тракторозаводском районах до конца весны, а затем будет продолжена осенью, когда снова можно будет сажать деревья. Точное место и время раздачи саженцев челябинцы должны узнать у своих районных депутатов и по объявлениям на подъездах, — уточнили «АиФ-Челябинск» в пресс-службе депутата Госдумы Владимира Бурматова . — Ёлочки хорошо адаптируются к уральскому климату и будут радовать жителей круглый год».

Деревья, подготовленные к раздаче, взяли из питомника. Районные депутаты вместе с местными активистами и старшими по домам обещают ухаживать за молодыми елями и следить за их сохранностью. Так, накануне волонтёры посетили двор по улице Первого Спутника, 25, где жители уже два года всем двором ухаживают за высаженными хвойными саженцами. В результате их усилий из 11 посаженных ёлочек прижились семь деревьев.

Отметим, что бесплатные саженцы деревьев в Челябинске раздают уже пятый год. Акция должна уменьшит вред, который городу принесла так называемая «дорожная революция».