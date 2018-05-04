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Чиновники предложили орловцам выбрать место для Аллеи славы
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Чиновники предложили орловцам выбрать место для Аллеи славы 

РИА 57 1 час назад
Фото: РИА 57
Администрация Орла объявила о старте голосования по выбору места для Аллеи трудовой славы, где будут размещены портреты передовиков труда Орловской области.
Опрос общественного мнения стартовал на официальном сайте городской администрации накануне, 3 мая, сообщает пресс-служба мэрии.
Орловцам предложили проголосовать за одну из предложенных территорий или предложить альтернативное место на свой выбор:
площадь Содружества (перед администрацией Северного района города Орла, ул. Московское шоссе, д. 137);
сквер имени пионерской организации «Орлята» (перед магазином «Орел», ул. Приборостроительная, д. 21);
сквер по адресу город Орел, ул. Октябрьская, д. 35 (перед входом в здание Федерации профсоюзов Орловской области).
В пресс-службе администрации города отметили, что голосование продлится до 22 мая.
Сообщение Чиновники предложили орловцам выбрать место для Аллеи славы появились сначала на РИА 57.
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Комментарии  Ещё 2 источника 
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