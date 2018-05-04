Чиновники предложили орловцам выбрать место для Аллеи славы

Администрация Орла объявила о старте голосования по выбору места для Аллеи трудовой славы, где будут размещены портреты передовиков труда Орловской области

Опрос общественного мнения стартовал на официальном сайте городской администрации накануне, 3 мая, сообщает пресс-служба мэрии.

Орловцам предложили проголосовать за одну из предложенных территорий или предложить альтернативное место на свой выбор:

площадь Содружества (перед администрацией Северного района города Орла, ул. Московское шоссе, д. 137);

сквер имени пионерской организации «Орлята» (перед магазином «Орел», ул. Приборостроительная, д. 21);

сквер по адресу город Орел, ул. Октябрьская, д. 35 (перед входом в здание Федерации профсоюзов Орловской области).

В пресс-службе администрации города отметили, что голосование продлится до 22 мая.