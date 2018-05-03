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Три лабораторно-промышленных корпуса построят в особой экономической зоне «Зеленоград» до мая 2020 г.
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Три лабораторно-промышленных корпуса построят в особой экономической зоне «Зеленоград» до мая 2020 г. 

Агентство «Москва» 1 час назад
Выдано разрешение на строительство трех инновационных лабораторно-промышленных корпусов и гостевой стоянки на 900 машиномест в составе особой экономической зоны «Зеленоград». Об этом сообщает пресс-служба Мосгосстройнадзора.
«Объект расположен по адресу: территория Алабушево (район Силино, ЗелАО). В технико-внедренческой особой экономической зоне «Зеленоград» (площадка «Алабушево») построят три шестиэтажных инновационных лабораторно-промышленных корпуса, а также многоэтажный паркинг для сотрудников на 900 машиномест. В зданиях общей площадью около 28 тыс. кв м. разместятся производственные, складские и административные помещения. Будут созданы новые рабочие места», — приводятся в сообщении слова председателя Мосгосстройнадзора Олега Антосенко.
По его словам, объекты возведут за счет средств инвестора. Срок действия разрешения на строительство — до мая 2020 г.
«По поручению мэра Сергея Собянина Мосгосстройнадзор уделяет особое внимание качеству работ на объектах особой экономической зоны «Зеленоград». После подачи застройщиком извещения о начале работ будет составлен график проверок. К проверкам будут привлекаться специалисты Центра экспертиз («ЦЭИИС»), которые проведут комплекс лабораторно-инструментальных исследований», — отметил О. Антосенко.
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