Три лабораторно-промышленных корпуса построят в особой экономической зоне «Зеленоград» до мая 2020 г.

Выдано разрешение на строительство трех инновационных лабораторно-промышленных корпусов и гостевой стоянки на 900 машиномест в составе особой экономической зоны «Зеленоград». Об этом сообщает пресс-служба Мосгосстройнадзора.

«Объект расположен по адресу: территория Алабушево (район Силино, ЗелАО). В технико-внедренческой особой экономической зоне «Зеленоград» (площадка «Алабушево») построят три шестиэтажных инновационных лабораторно-промышленных корпуса, а также многоэтажный паркинг для сотрудников на 900 машиномест. В зданиях общей площадью около 28 тыс. кв м. разместятся производственные, складские и административные помещения. Будут созданы новые рабочие места», — приводятся в сообщении слова председателя Мосгосстройнадзора Олега Антосенко

По его словам, объекты возведут за счет средств инвестора. Срок действия разрешения на строительство — до мая 2020 г.