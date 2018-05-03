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Военные готовы к строительству железной дороги Кызыл-Курагино
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Военные готовы к строительству железной дороги Кызыл-Курагино 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 3 мая — РИА Новости. Военные готовы в этом году начать строительство в Хакасии железной дороги «Кызыл-Курагино», сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу.
"Уже в этом году, скорее всего, бригада будет практически полностью задействована на строительстве железной дороги «Кызыл-Курагино», строительство которой начинается в этом году", — заявил Шойгу на селекторном совещании военного ведомства.
Он обратил особое внимание на укомплектованность этой бригады личным составом. «Что касается инженерной техники — у нас все укомплектовано», — подчеркнул министр.
Замминистра обороны Дмитрий Булгаков подчеркнул, что вся законодательная база для строительства железной дороги уже подготовлена, распоряжение правительства вышло, проведено совещание с министерством транспорта и РЖД.
"Десять батальонов готовы к выходу, все проверены и подготовлены, в том числе пятая бригада. После 10 мая мы вам доложим график выхода батальонов на строительство дороги", — сказал Булгаков.
Как ожидается, протяженность дороги составит 410 километров, она свяжет угольное месторождение Элегест с Транссибом. Ее основное назначение — вывоз угля с Элегестского месторождения на металлургические комбинаты РФ, а также на экспорт. Плановый объем вывоза — до 15 миллионов тонн в год. Проект Кызыл-Курагино стоимостью 192,4 миллиарда рублей будет реализован по концессии сроком на 30 лет (с октября 2018 по декабрь 2048 года). Концедентом выступит Росжелдор.
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