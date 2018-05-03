Военные готовы к строительству железной дороги Кызыл-Курагино

"Уже в этом году, скорее всего, бригада будет практически полностью задействована на строительстве железной дороги «Кызыл-Курагино», строительство которой начинается в этом году", — заявил Шойгу на селекторном совещании военного ведомства

Он обратил особое внимание на укомплектованность этой бригады личным составом. «Что касается инженерной техники — у нас все укомплектовано», — подчеркнул министр.

"Десять батальонов готовы к выходу, все проверены и подготовлены, в том числе пятая бригада. После 10 мая мы вам доложим график выхода батальонов на строительство дороги", — сказал Булгаков.

Как ожидается, протяженность дороги составит 410 километров, она свяжет угольное месторождение Элегест с Транссибом. Ее основное назначение — вывоз угля с Элегестского месторождения на металлургические комбинаты РФ, а также на экспорт. Плановый объем вывоза — до 15 миллионов тонн в год. Проект Кызыл-Курагино стоимостью 192,4 миллиарда рублей будет реализован по концессии сроком на 30 лет (с октября 2018 по декабрь 2048 года). Концедентом выступит Росжелдор.