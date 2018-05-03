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Месяц без работы. Как чувствуют себя сотрудники закрытых торговых центров?
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Месяц без работы. Как чувствуют себя сотрудники закрытых торговых центров? 

АиФ Иркутск 1 час назад
Фото: АиФ Иркутск
После страшной трагедии в Кемерове, в Иркутской области, как и по всей России, надзорные органы взялись активно проводить проверки объектов с массовым пребыванием людей. В первую очередь, торгово-развлекательные центры, и активно их закрывать из-за нарушений требований пожарной безопасности.
В подвешанном состоянии
«Первыми ласточками» в Приангарье стали иркутская «Карамель», которую 13 апреля закрыли ровно на месяц, и че­ремховский «Золотой рай» (при­том его владелец сначала сорвал пломбы с дверей и продолжил торговлю, за что поплатился штрафом). Затем ещё за две недели приставы по решению судов приостановили работу как минимум шести торговых центров. Это «Сильвер Молл», «Юбилейный» и «УниверСити», расположенные в областном центре, «Радуга» в Хомутово, «Новая дача» в Иркутском рай­оне и «Пятачок» в Усолье-Си­бирском. Также по решению су­да закрылись двери иркутского катка Ice people. Кроме этого, на сайте Тулунского городского суда опубликована информация о том, что прокурор потребовал закрыть два местных ТЦ: «Со­дружество» и «Гермес».
Как сообщили корреспонден­ту «АиФ в ВС» в пресс-службе регионального ГУ МЧС России, проверки ещё не окончены, их планируют завершить только после майских праздников, а значит, список потенциально опасных торговых центров, за­крытых до устранения наруше­ний, может расшириться. Вме­сте с ним может вырасти число сотрудников предприятий, как минимум на месяц оставшихся без работы.
Студентка из Иркутска Ирина подрабатывает в одном из мага­зинов одежды «Сильвер Молла» — самого большого из закрытых ТРЦ.
Она рассказывает, что их кол­лективу повезло: работодатель не отправил сотрудников отды­хать без зарплаты. Продавцам предложили либо уйти в оплачи­ваемый отдых, либо остаться на подхвате — быть готовым в любое время выйти на работу и полу­чить за это две трети от оклада.
«Нужно отметить, что мы ра­ботаем в крупной сети магази­нов, некоторым моим коллегам из небольших торговых точек повезло меньше: арендаторы помещений, не очень крупные бизнесмены, несут серьёзные убытки и не могут предложить таких хороших условий своим сотрудникам, — поясняет девуш­ка». — Многие сейчас в подвешен­ном состоянии.
«Перегибы» безопасности
По словам председателя Ир­кутского регионального отделе­ния «Опоры России» Александра Якубовского, в общественную организацию массово обраща­ются арендаторы и представи­тели собственников закрытых объектов, которые убеждены, что устранить выявленные на­рушения можно и без принятия радикальных мер по закрытию.
«Учитывая количество торго­вых точек в каждом из объектов, закрытие ТРЦ ставит под угро­зу работу более чем 400 пред­принимателей в одном только Иркутске. А это как минимум несколько тысяч сотрудников, многие из которых остались без средств к существованию. При­остановка деятельности подтал­кивает владельцев малого бизне­са к сокращению штатов, чтобы избежать убытков из-за выну­жденного простоя. Мы считаем, что работа межведомственных групп (которые проводят про­верки. — Прим. ред.) нуждается в более глубоком индивидуальном подходе, не требующем столь поспешных исков, которые препятствуют работе торговых объектов. Предприниматель­ское сообщество обеспокоено: не являются ли обеспечитель­ные меры, принятые судами по исковым заявлениям прокура­туры, скоропалительными и излишними перегибами?» — го­ворит Якубовский, замечая, что не преуменьшает причины, по которым начались проверки, и считает, что проводить их необ­ходимо, но они должны прохо­дить планово и давать объектив­ные результаты.
Александр Якубовский зая­вил, что уже обратился к руко­водству надзорных органов с предложением провести совеща­ние и дать оценку работе межве­домственных групп, проверяю­щих торговые центры в регионе.
Между тем бизнесменам Приангарья ещё повезло. К примеру, в Ростовской области приостановили свою работу уже более 30 торговых центров.
Кстати
Пока известно не обо всех нарушениях, которые выявили в закрытых ТЦ, прокуратура об­ласти обещает опубликовать эту информацию в ближайшее время. Однако уже можно сказать, что в некоторых центрах не работали должным образом системы ды­моудаления, оповещения и управ­ления эвакуацией людей при пожаре, К тому же, конструкции некоторых зданий перестраивали без разрешения. Промежуточные итоги проверок в ГУ МЧС региона подвели 19 апреля, тогда сооб­щалось, что на 214 проверенных объектах выявили 975 нарушений. Кроме того, возбудили пять ад­министративных дел о правонару­шениях в отношении экспертных организаций, допустивших эк­сплуатацию зданий с нарушения­ми требований пожарной безопа­сности. Всего надзорные органы собирались проверить в регионе 395 объектов.
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