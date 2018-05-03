Месяц без работы. Как чувствуют себя сотрудники закрытых торговых центров?

После страшной трагедии в Кемерове , в Иркутской области , как и по всей России , надзорные органы взялись активно проводить проверки объектов с массовым пребыванием людей. В первую очередь, торгово-развлекательные центры, и активно их закрывать из-за нарушений требований пожарной безопасности.

В подвешанном состоянии

«Первыми ласточками» в Приангарье стали иркутская «Карамель», которую 13 апреля закрыли ровно на месяц, и че­ремховский «Золотой рай» (при­том его владелец сначала сорвал пломбы с дверей и продолжил торговлю, за что поплатился штрафом). Затем ещё за две недели приставы по решению судов приостановили работу как минимум шести торговых центров. Это «Сильвер Молл», «Юбилейный» и «УниверСити», расположенные в областном центре, «Радуга» в Хомутово, «Новая дача» в Иркутском рай­оне и «Пятачок» в Усолье-Си­бирском . Также по решению су­да закрылись двери иркутского катка Ice people. Кроме этого, на сайте Тулунского городского суда опубликована информация о том, что прокурор потребовал закрыть два местных ТЦ: «Со­дружество» и «Гермес».

Как сообщили корреспонден­ту «АиФ в ВС» в пресс-службе регионального ГУ МЧС России, проверки ещё не окончены, их планируют завершить только после майских праздников, а значит, список потенциально опасных торговых центров, за­крытых до устранения наруше­ний, может расшириться. Вме­сте с ним может вырасти число сотрудников предприятий, как минимум на месяц оставшихся без работы.

Студентка из Иркутска Ирина подрабатывает в одном из мага­зинов одежды «Сильвер Молла» — самого большого из закрытых ТРЦ.

Она рассказывает, что их кол­лективу повезло: работодатель не отправил сотрудников отды­хать без зарплаты. Продавцам предложили либо уйти в оплачи­ваемый отдых, либо остаться на подхвате — быть готовым в любое время выйти на работу и полу­чить за это две трети от оклада.

«Нужно отметить, что мы ра­ботаем в крупной сети магази­нов, некоторым моим коллегам из небольших торговых точек повезло меньше: арендаторы помещений, не очень крупные бизнесмены, несут серьёзные убытки и не могут предложить таких хороших условий своим сотрудникам, — поясняет девуш­ка». — Многие сейчас в подвешен­ном состоянии.

«Перегибы» безопасности

По словам председателя Ир­кутского регионального отделе­ния «Опоры России» Александра Якубовского, в общественную организацию массово обраща­ются арендаторы и представи­тели собственников закрытых объектов, которые убеждены, что устранить выявленные на­рушения можно и без принятия радикальных мер по закрытию.

«Учитывая количество торго­вых точек в каждом из объектов, закрытие ТРЦ ставит под угро­зу работу более чем 400 пред­принимателей в одном только Иркутске. А это как минимум несколько тысяч сотрудников, многие из которых остались без средств к существованию. При­остановка деятельности подтал­кивает владельцев малого бизне­са к сокращению штатов, чтобы избежать убытков из-за выну­жденного простоя. Мы считаем, что работа межведомственных групп (которые проводят про­верки. — Прим. ред.) нуждается в более глубоком индивидуальном подходе, не требующем столь поспешных исков, которые препятствуют работе торговых объектов. Предприниматель­ское сообщество обеспокоено: не являются ли обеспечитель­ные меры, принятые судами по исковым заявлениям прокура­туры , скоропалительными и излишними перегибами?» — го­ворит Якубовский , замечая, что не преуменьшает причины, по которым начались проверки, и считает, что проводить их необ­ходимо, но они должны прохо­дить планово и давать объектив­ные результаты.

Александр Якубовский зая­вил, что уже обратился к руко­водству надзорных органов с предложением провести совеща­ние и дать оценку работе межве­домственных групп, проверяю­щих торговые центры в регионе.

Между тем бизнесменам Приангарья ещё повезло. К примеру, в Ростовской области приостановили свою работу уже более 30 торговых центров.

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