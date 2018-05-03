Месяц без работы. Как чувствуют себя сотрудники закрытых торговых центров? 

После страшной трагедии в Кемерове, в Иркутской области, как и по всей России, надзорные органы взялись активно проводить проверки объектов с массовым пребыванием людей. В первую очередь, торгово-развлекательные центры, и активно их закрывать из-за нарушений требований пожарной безопасности.
В подвешанном состоянии
«Первыми ласточками» в Приангарье стали иркутская «Карамель», которую 13 апреля закрыли ровно на месяц, и черемховский «Золотой рай» (притом его владелец сначала сорвал пломбы с дверей и продолжил торговлю, за что поплатился штрафом). Затем ещё за две недели приставы по решению судов приостановили работу как минимум шести торговых центров. Это «Сильвер Молл», «Юбилейный» и «УниверСити», расположенные в областном центре, «Радуга» в Хомутово, «Новая дача» в Иркутском районе и «Пятачок» в Усолье-Сибирском. Также по решению суда закрылись двери иркутского катка Ice people. Кроме этого, на сайте Тулунского городского суда опубликована информация о том, что прокурор потребовал закрыть два местных ТЦ: «Содружество» и «Гермес».
Как сообщили корреспонденту «АиФ в ВС» в пресс-службе регионального ГУ МЧС России, проверки ещё не окончены, их планируют завершить только после майских праздников, а значит, список потенциально опасных торговых центров, закрытых до устранения нарушений, может расшириться. Вместе с ним может вырасти число сотрудников предприятий, как минимум на месяц оставшихся без работы.
Студентка из Иркутска Ирина подрабатывает в одном из магазинов одежды «Сильвер Молла» — самого большого из закрытых ТРЦ.
Она рассказывает, что их коллективу повезло: работодатель не отправил сотрудников отдыхать без зарплаты. Продавцам предложили либо уйти в оплачиваемый отдых, либо остаться на подхвате — быть готовым в любое время выйти на работу и получить за это две трети от оклада.
«Нужно отметить, что мы работаем в крупной сети магазинов, некоторым моим коллегам из небольших торговых точек повезло меньше: арендаторы помещений, не очень крупные бизнесмены, несут серьёзные убытки и не могут предложить таких хороших условий своим сотрудникам, — поясняет девушка». — Многие сейчас в подвешенном состоянии.
«Перегибы» безопасности
По словам председателя Иркутского регионального отделения «Опоры России» Александра Якубовского, в общественную организацию массово обращаются арендаторы и представители собственников закрытых объектов, которые убеждены, что устранить выявленные нарушения можно и без принятия радикальных мер по закрытию.
«Учитывая количество торговых точек в каждом из объектов, закрытие ТРЦ ставит под угрозу работу более чем 400 предпринимателей в одном только Иркутске. А это как минимум несколько тысяч сотрудников, многие из которых остались без средств к существованию. Приостановка деятельности подталкивает владельцев малого бизнеса к сокращению штатов, чтобы избежать убытков из-за вынужденного простоя. Мы считаем, что работа межведомственных групп (которые проводят проверки. — Прим. ред.) нуждается в более глубоком индивидуальном подходе, не требующем столь поспешных исков, которые препятствуют работе торговых объектов. Предпринимательское сообщество обеспокоено: не являются ли обеспечительные меры, принятые судами по исковым заявлениям прокуратуры, скоропалительными и излишними перегибами?» — говорит Якубовский, замечая, что не преуменьшает причины, по которым начались проверки, и считает, что проводить их необходимо, но они должны проходить планово и давать объективные результаты.
Александр Якубовский заявил, что уже обратился к руководству надзорных органов с предложением провести совещание и дать оценку работе межведомственных групп, проверяющих торговые центры в регионе.
Между тем бизнесменам Приангарья ещё повезло. К примеру, в Ростовской области приостановили свою работу уже более 30 торговых центров.
Кстати
Пока известно не обо всех нарушениях, которые выявили в закрытых ТЦ, прокуратура области обещает опубликовать эту информацию в ближайшее время. Однако уже можно сказать, что в некоторых центрах не работали должным образом системы дымоудаления, оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, К тому же, конструкции некоторых зданий перестраивали без разрешения. Промежуточные итоги проверок в ГУ МЧС региона подвели 19 апреля, тогда сообщалось, что на 214 проверенных объектах выявили 975 нарушений. Кроме того, возбудили пять административных дел о правонарушениях в отношении экспертных организаций, допустивших эксплуатацию зданий с нарушениями требований пожарной безопасности. Всего надзорные органы собирались проверить в регионе 395 объектов.