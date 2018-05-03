Переживший всех Аракчеев

К концу жизни графа Алексея Аракчеева боялись только его крестьяне и домашние: он был в отставке, отошел от дел и больше не мог увечить солдат, ломать судьбы офицерам и пугать вельмож. Аракчеев умирал на том самом диване, на котором спал приезжавший в его имение император Александр, на столе, перед его глазами, стоял императорский портрет. Граф кричал и ругался, он требовал от врача, чтобы тот продлил его жизнь хотя бы на месяц. Тот хлопотал с каплями и ароматическими солями, но удушье не отступало, и Аракчеев принял свою судьбу. Он вытянулся на диване, буркнул «Проклятая смерть!», и стал ждать конца. Так завершилась одна из самых необыкновенных русских карьер. После смерти, любимец двух императоров, уродливый и грубый человек, по свидетельствам современников более всего похожий на «обезьяну в мундире», стал мифом, героем анекдотов о жестоком временщике. Но граф Алексей Андреевич был интереснее своей репутации.

Он вырос в семье бедного, как церковная мышь, помещика. В Петербург , определять сына в учение, отец приехал на последние деньги, платить за обучение в артиллерийском кадетском корпусе было нечем. Помогавший бедным петербургский митрополит дал им три серебряных рубля, а учение стоило двести — и отец с сыном пошли на поклон к начальнику корпуса, генералу Мелиссино. Того тронула их беда, смышленый мальчишка понравился генералу, и Алексея Аракчеева взяли в корпус из милости, на казенный кошт. Так начался его путь наверх: всем остальным он был обязан способностью к точным наукам, прилежанию, свирепой исполнительности и организационному дару.

Аракчеев был одним из первых учеников в корпусе, впоследствии он стал образцовым офицером, и его отрекомендовали наследнику, Павлу Петровичу, создававшему свою маленькую, игрушечную гатчинскую армию армию. Цесаревич любил тех, кто служит не за страх, а за совесть, Аракчеев, к тому же, был знатоком «фрунтовой науки». Он стал комендантом Гатчины , а после воцарения Павла — петербургским комендантом, генерал-майором, генерал-квартирмейстером и графом. Аракчеев попал в опалу и был прощен — собиравшиеся убить Павла I заговорщики заторопились, узнав, что он возвращается в Петербург. Но при новом государе он стал еще более влиятелен, и это поражало современников: Александр I был умен, тонок, и мечтал облагодетельствовать человечество. Рядом с ним дослужившийся до военного министра свирепый и грубый Аракчеев казался аномалией, но при этом в его фаворе ничего удивительного не было.

Император знал цену своему окружению и глубоко его презирал. Он говаривал: «они вытащили бы зубы из моего рта, пока я сплю, они украли бы мои линейные корабли, если бы знали, кому их продать». Аракчеев же не воровал и не брал взятки, и при этом был великолепным организатором. Он реформировал артиллерию, в войну 1812 года на нем держался тыл армии. Военные поселения, где солдаты и служили, и работали, как крестьяне, были императорской идеей, Аракчееву она не нравилась, но получив приказ, он осуществил его эффективно и свирепо.

Военные поселения радовали глаз (творившиеся в них ужасы отзовутся мятежами при следующем императоре), вдоль проложенных им шоссе красовались высаженные ровными рядами деревья, в его собственном имении мужицкие избы были выровнены по ранжиру, а сами мужики ходили на работу строем. Граф Аракчеев был фанатиком целесообразности и порядка, ради него он вырывал усы у проштрафившихся солдат, разжаловал, увольнял со службы. От него ушла жена, затерроризированные дворовые копили злобу, и в конце-концов убили его крепостную любовницу. А он шел напролом, ломая судьбы и не обращая на это внимания. Великие князья часами ждали в его приемной — когда один из них короновался, карьере Аракчеева пришел конец.

Николай I терпеть его не мог, к тому же он был ему не нужен. Жесткости и воли у нового царя было хоть отбавляй, в делающей грязную работу тени он не нуждался. Аракчеев был нездоровым человеком, после того, как не стало поддерживающей его работы, стенокардия быстро сделала свое дело.

Под конец он страшно боялся покушений и приходил в ужас, когда ему докладывали о мчавшихся по дороге тройках: графу всюду мерещились убийцы, добирающиеся до его жизни и добра разбойники. Смерть, которую он проклинал, стала для него облегчением — тому, кто привык мучить людей, тяжело переносить собственное бессилие.