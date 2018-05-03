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В КПРФ предложили новые меры борьбы с невыплатой зарплат при банкротстве авиакомпаний
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В КПРФ предложили новые меры борьбы с невыплатой зарплат при банкротстве авиакомпаний 

Парламентская газета 1 час назад
Фото: Парламентская газета
Члены фракции КПРФ в Госдуме предложили ужесточить ответственность руководителей авиакомпаний за невыплату работникам зарплаты при банкротстве. Кроме того, парламентарии планируют ввести ответственность для министерств и ведомств, если они не приняли мер по предотвращению банкротств, сообщает РИА «Новости».
«Повысить законодательно ответственность топ-менеджмента частных компаний в период внешнего наблюдения за соблюдение сложившегося законодательства, предусмотреть и ответственность специалистов министерств и ведомств, не препятствующих своевременно негативному развитию событий», — сказано в проекте резолюции «круглого стола» фракции КПРФ.
Также коммунисты предложили ввести понятные критерии своевременности остановки действия сертификата эксплуатантов воздушных судов и закрепить в законе обязанность обанкротившихся авиакомпаний выплачивать зарплату в первую очередь, до погашения долгов по займам и налогам.
«Целесообразно законодательно определить условия и соотношения финансовых параметров компании, при которых государственные органы могут вмешиваться в деятельность частных компаний в целях защиты прав трудящихся», — говорится принятом по итогам круглого стола документе.
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