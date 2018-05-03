За что Святослава называли русским Македонским

Карамзин называл князя Святослава «русским Македонским», историк Грушевский — «казаком на престоле». Святослав первым предпринял активную попытку обширной экспансии земель. О его подвигах до сих пор ходят легенды.

Правление Святослава

После смерти в 945 году от древлян отца, Игоря Рюриковича, трехлетний Святослав формально стал князем, однако де-факто городами правила его мать, Ольга. Согласно Повести временных лет, уже в четыре года Святославу представилась возможность продемонстрировать свою отвагу: вместе с малолетним сыном Ольга пошла в поход на древлян, и «Святослав бросил в них копьем, и копье пролетело между ушей коня и ударило коня по ногам, ибо был Святослав еще ребенок».

Осадив древлянский Искоростень, хитрая Ольга не стала мстить за убийство мужа, и предложила обидчикам ничтожную дань, «от каждого двора по три голубя да по три воробья». Древляне обрадовались такой милости, не распознав военной хитрости: согласно легендарному описанию Нестора, воинство Ольги и Святослава привязало к птицам труты, пламя объяло город, после чего он был полностью разорен.

В 955 году Ольга отправилась в Царьград, чтобы принять крещение, но вернувшись домой, не смогла уговорить сына сделать того же — он был верен язычеству до конца своих дней. «Как мне одному принять иную веру? А дружина моя станет насмехаться».

Летописи описывают Святослава как храброго воина, не чурающегося жить в тех же условиях, что и простые дружинники: в походах у него не было своего шатра, он не возил с собою «ни возов, ни котлов», зажаривая мясо пойманных по пути животных на костре.

Святослав прославился тем, что заранее посылал чужеземцам, на которых шел в поход, гонца с лаконичной фразой «Хочю на вы ити…» (Иду на Вы). В 965 году он нанес победу хазарскому каганату, и закрепился на бывших хазарских территориях, в том числе, в городах Белая вежа и Тмутаракань.

Поход на болгар

В 966 году между Византийской империей и Болгарией назревал конфликт. Император Константин Багрянородный называл болгаров «богомерзким народом», и старался способствовать внутриполитическим распрям в Болгарии, являвшейся к тому времени опасным соперником Византии. К тому же Константинополь выплачивал болгарам позорную дань, и в 966 году послы, пришедшие за ней, были изгнаны из города: этим было положено начало противостояния.

Через год император Византии направил патрикия Калокира с посольством к Святославу для того, чтобы испросить помощи в сокрушении Болгарского царства — и князь согласился, получив почти 500 килограммов золота на вооружение войска. Впрочем, Калокир имел собственные, достаточно амбициозные планы — он подговорил Святослава поспособствовать ему в захвате византийского трона после болгарской кампании.

В 968 году Святослав разбил болгаров и остался в Переяславце, где, предположительно, хотел основать новую столицу своего государства, «ибо там середина земли моей, туда стекаются все блага». После успешного похода Святославу пришлось срочно вернуться в Киев, который в его отсутствие осадили печенеги. Однако даже смерть матери из-за болезни не задержала его там надолго: разбив печенегов, воинственный Святослав снова организовал поход на Болгарию.

Война с Византией

Святославу снова удалось победить болгарские войска и прочно обосноваться в столице Болгарского царства — Переяславце, что всерьез озаботило византийскую власть. Спровоцировав руссов на войну с Болгарией, Византийская империя несколько просчиталась, так как теперь недалеко от ее границ могучее стояло войско Святослава.

Его просили удалиться оттуда, согласно ранее заключенному договору, однако князь отказался, рассчитывая использовать захваченные земли в нуждах своего государства, значительно увеличившегося в размерах. Столкновение интересов закончилось масштабной войной между Русью и Византией: итоги ее, однако, по-разному освещаются в древних хрониках.

Повесть временных лет говорит о разгромной победе княжеских ратоборцев, одолевших византийскую армию, в десять раз ее превосходящую количеством. Согласно Нестору, армия Святослава дошла почти до самого Константинополя, собрав впоследствии громадную дань. Но византийские историки дают совсем другую картину: в ходе сражений, византийский воин Анемас «вырвался на коне вперед, устремился на Сфендослава (Святослава), и, ударив его мечом по ключице, поверг вниз головою наземь, но не убил».

После этого события, несмотря на всю отвагу войсков руссов, Святослав вступает в мирные переговоры с императором Византии, и требует следующих условий: он отдает византийцам Болгарию, а в обмен Византия не будет преследовать его войско по пути в Киев, а в особенности — не нападет «на них по дороге с огненосными кораблями» — имелся в виду знаменитый «мидийский огонь».

После заключения мирного договора Святослав встретился с императором Иоанном, и византийская хроника подробно описывает все детали этой исторической встречи, в том числе, и внешность князя: «Показался и Сфендослав, приплывший по реке на скифской ладье; он сидел на веслах и греб вместе с его приближенными, ничем не отличаясь от них. Вот какова была его наружность: умеренного роста, не слишком высокого и не очень низкого, с мохнатыми, бровями и светло-синими глазами, курносый, безбородый, с густыми, чрезмерно длинными волосами над верхней губой.

Голова у него была совершенно голая, но с одной стороны ее свисал клок волос — признак знатности рода; крепкий затылок, широкая грудь и все другие части тела вполне соразмерные, но выглядел он угрюмым и диким. В одно ухо у него была вдета золотая серьга; она была украшена карбункулом, обрамленным двумя жемчужинами. Одеяние его было белым и отличалось от одежды, его приближенных только чистотой».

Многие историки придерживаются мнения, что такое описание далеко от реальности и было лишь стереотипной визуальной характеристикой «степняка», каким видели князя руссов византийцы. После встречи государи расстались союзниками — однако неизвестно, искренним ли было их перемирие.

Гибель Святослава

Возможно, что Византия все же не оставила Святослава в покое: после перемирия Иоанн направил гонцов к печенегам, племени, которое, по мнению византийцев, «пожирало вшей, возило с собою жилища и большую часть жизни проводило в повозках».

Скорее всего, именно император приказал печенегам сделать засаду, поджидая приближающегося Святослава; так или иначе, при попытке перейти Днепр, печенеги напали на князя и убили его, а затем сделали из его черепа чашу. Святослав погиб, сражаясь вместе со своей дружиной, как и полагалось знатному полководцу.