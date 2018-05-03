В петербургском метро запустят новый вагон-лабораторию

В Метрополитене Санкт-Петербурга запустят новый вагон-лабораторию. Он придёт на смену существующему комплексу, который эксплуатируется с 1984 года, сообщает IReactor.

По информации пресс-службы петербургской подземки, новый вагон для службы сигнализации, централизации и блокировки проходит испытания в электродепо «Московское». После завершения монтажа измерительного комплекса его проверят в рабочих условиях.

На базе вагона-лаборатории будет установлен многофункциональный комплекс для контроля за работой оборудования, в том числе системы автоматического регулирования скорости, параметров рельсовых путей и других. Полученные данные мониторинга работы систем будут передаваться в соответствующие подразделения метрополитена.

Ранее в петербургской подземке на синей ветке запустили поезд «Мобильная библиотека».