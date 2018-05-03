Киноновинки в «Синема Стар»: костромичей ждут «Мстители», дебют Хабенского и «Остров собак» 

Кинотеатр «Синема Стар» приглашает любимых зрителей посмотреть долгожданные фильмы, узнал KOSTROMA.TODAY. Премьеры стартовали сегодня.
МСТИТЕЛИ: ВОЙНА БЕСКОНЕЧНОСТИ 16+
Это сиквел двух предыдущих частей «Мстителей». Пока Мстители и их союзники продолжают защищать мир от различных опасностей, с которыми не смог бы справиться один супергерой, новая угроза возникает из космоса. Главные роли в фильме сыграли Роберт Дауни младший, Крис Хемсворд, Скарлетт Йоханссон.
ОСТРОВ СОБАК 16+
Мультфильм анимационного режиссера Уэса Андерсона — неоднократного номинанта на премию «Оскар». По сюжету всех собак Японии помещают в карантинную зону из-за эпидемии «собачьего гриппа».
12-летний мальчик Атари Кобаяши отправляется туда, чтобы найти своего любимого питомца. Помогают ему в этом пять местных собак. Они защищают подростка от японских властей, которые идут по его следу и пытаются поймать.
СОБИБОР 12+
Тяжелый режиссерский дебют Константина Хабенского. Фильм снят по книге Ильи Васильева «Александр Печерский: прорыв в бессмертие». Он рассказывает про восстание в лагере смерти Собибор, которое организовали заключенные во главе с лейтенантом Красной армии Александром Печерским. Это было единственное успешное восстание в нацистском лагере.