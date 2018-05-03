Чтобы угодить США, Порошенко подготовил страшную месть России

Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины решил пойти по стопам Вашингтона и 2 мая ввел новые санкции в отношении российских физических и юридических лиц, аналогичных американскому пакету от 6 апреля. Также Киев продлил действие ограничений, введенных ранее. Кроме того, Рада поддержала предложения о прекращении участия украинских представителей в деятельности органов СНГ и поручила Министерству иностранных дел Украины принять в установленном порядке меры относительно прекращения действия отдельных межгосударственных соглашений.

Он добавил, что очень важно, что и эти, и предыдущие санкции Украины «четко синхронизированы с нашими партнёрами из Европейского союза , Соединённых Штатов Америки, со всей глобальной проукраинской коалицией» и связаны с невыполнением Российской Федерацией Минских соглашений. В этот же день депутаты парламента Великобритании приняли поправки «поправку Магнитского» к законопроекту «О санкциях и о мерах по борьбе с отмыванием денег», так что Петр Порошенко может чувствовать себя причастным к большой политике.

В «черный список» попали лица, связанные с «российской агрессией» против Украины, в том числе с «информационной киберагрессией», персоны, «причастные» к организации голосования на выборах президента Российской Федерации в Крыму, а также ряд депутатов Госдумы и членов Совета Федерации . Санкции против них вводятся на три года или бессрочно. Точный список лиц и компаний, в отношении которых введены ограничения, пока не опубликован.

Олега Дерипаски и «Ренова» Впрочем, кто бы в него ни попал, сравнение с американскими санкциями в данном случае выглядит натянутым, если не сказать смешным. Если ограничения США, которые коснулись 38 юридических и физлиц действительно вызвали большие проблемы у таких компаний, как «Русал» Виктора Вексельберга , то украинские санкции Россия вряд ли почувствует, тем более что экономические отношения между странами и так на критически низкой отметке.

Киев начал вводить антироссийские санкции с 31 июля 2014 года, они были направлены на финансовый, энергетический и оборонный секторы экономики. В результате было полностью прекращено сотрудничество стран в оборонно-промышленном секторе, кроме того, пострадали филиалы российских банков, расположенные на территории Украины. В остальном украинские санкции мало сказались на экономике РФ. Зато Москва в ответ ввела продуктовое эмбарго в отношении украинских товаров, которое начало действовать с 1 января 2016 года. Также был приостановлен договор о зоне свободной торговли с Украиной. В 2017 году срок действия санкций был продлен до конца 2018 года.

Член Совета по межнациональным отношениям при Президенте России Богдан Безпалько считает, что новые санкции могут нанести ущерб только одной стране — самой Украине.

— Киев продолжает играть в игру, которая уже превратилась в национальную традицию — стрельбу в Россию через какую-то часть своего тела, чтобы угодить Западу. Для украинских властей это проявление лояльности. Как школьник в классе изо всех сил тянет руку, чтобы учитель обратил на него внимание, так и Киев выкидывает такие номера, чтобы его заметили.

Украинская элита отчаянно нуждается в поддержке. При катастрофическом состоянии экономики, при том, что в Евросоюзе, возможно, отменят безвизовый режим, при том, что разрыв связей с Россией привел к катастрофическому падению ВВП Киеву необходима поддержка Запада, как политическая, так и экономическая.

Даже премьер-министр Владимир Гройсман , фигура инструментального характера, поставленная для того, чтобы оперировать остатками украинской экономики, признал, что Украина в ближайшее время должна будет выплатить 23 миллиарда долларов, которые являются для нее абсолютно неподъемными.

Вот поэтому, чтобы получить хоть какую-то экономическую, дипломатическую и медийную поддержку украинская элита постоянно идет в первых рядах. Она с удовольствием высылала российских дипломатов, она заявляла о причастности России к химической атаке в Сирии и к отравлению Скрипалей, хотя никаких доказательств этому ровным счетом не существует, и в этом уже открыто признаются политики Западной Европы.

Это не новое явление. Можно вспомнить, как Украина посылала своих военнослужащих в Ирак . Никакой существенной военной роли они там сыграть не могли, но это была явная демонстрация этого подобострастия и вассальных отношений. Киев хотел показать, что он ориентируется на США и Запад, на «светлое будущее».

«СП»: — Эти санкции могут нанести какой-то ущерб российской экономике?

— Сомневаюсь. Во-первых, конкретных санкций пока не объявлено. Во-вторых, если Россия еще может реагировать на санкции других масштабных игроков вроде Евросоюза и США, то на санкции со стороны Украины она не отреагирует никак. Тем более что разрыв экономик двух стран произошел давно, еще четыре года назад сразу после прихода к власти Петра Порошенко.

Мы прекрасно видим, к чему это привело: к падению экономики, к колоссальному падению уровня жизни людей, к массовой миграции, депопуляции и фактически к вымиранию Украины.

«СП»: — Может ли украинская элита рассчитывать на какие-то бонусы от Запада за свое присоединение к новым санкциям?

— Думаю, они будут повторять американские санкции в любом случае, в надежде на то, что это привлечет к ним позитивное внимание. Это в принципе характеристика всех компрадорских элит.

Вспомните анекдотичный случай, когда Михаил Саакашвили приехал в США на инаугурацию Трампа, и неравнодушные люди сфотографировали его во всех местах — и в аэропорту, где он ходил в какой-то несуразной футболке, и в каких-то кустах возле места инаугурации, куда его не пригласили. Но он же туда поехал, он на что-то надеялся. Конечно, с ним поступили грубо — использовали и выбросили, а он надеялся, что его примут хоть с минимальным, но почетом. Но, насколько я понимаю, с его стороны не было никакого неудовольствия по поводу произошедшего.

Точно так же ведет себя украинская элита. Она надеется на пряник с барского стола. Но если ей бросят косточку, она тоже будет довольна. Да у нее и выхода нет, она находится под столом.

Для того, чтобы надеяться на что-то другое, нужно быть самостоятельным или хотя бы просто волевым игроком. У Северной Кореи гораздо меньше возможностей отстаивать свою позицию в мире, но поскольку она поставила перед собой такую цель, ей это удается. Даже Соединенные Штаты Америки и сам Трамп при всей его импульсивности с ней считаются. Более того, это привело к позитивным подвижкам в переговорах между двумя частями Кореи

А украинская элита абсолютно бессубъектна. Она не пытается быть самостоятельной. А таких никто не уважает и никаких гарантий и бонусов просто так не предоставляет.

— Петр Порошенко с помощью этих санкций и прочих агрессивных действий пытается выпросить у американцев права убрать с президентских выборов всех своих конкурентов. То есть фактически надеется получить назначение американцами на второй президентский рок.

Ему не хватает собственной популярности для победы на свободных выборах. Он точно знает, что американцы разрешат ему устранить претендентов от партий мира, так как любой из них победил бы на выборах. Но проблема для Порошенко в том, что он проигрывает и ряду представителей партий войны, в том числе Юлии Тимошенко . Поэтому сейчас для него принципиально заручиться поддержкой американцев, что он и пытается сделать.

Второй момент в том, что Порошенко хочет поддержать общий антироссийский накал в обществе. Большинство населения России по-прежнему позитивно относится к России и им важно раскручивать этот накал и демонстрировать враждебность.

Наконец, в-третьих, они хотят максимально разъединить Россию и Украину, но никакого серьезного влияния эти санкции на нашу страну не окажут. Большинство экономических связей и так уже разорваны, поэтому Украина вряд ли сможет нанести какой-то урон.