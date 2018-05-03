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В Екатеринбурге 5 мая пройдут субботники: рассказываем, где помахать граблями
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В Екатеринбурге 5 мая пройдут субботники: рассказываем, где помахать граблями 

e1.ru 1 час назад
Фото: e1.ru
Екатеринбуржцев позвали выйти 5 мая на субботники. Общегородской субботник начнется в Дендропарке в 10:00, в нем традиционно будут участвовать чиновники администрации.
Жителей Орджоникидзевского района ждут на субботник в летнем парке «Уралмаш» и в парке семейного отдыха «Эльмашевский» в 9:30. Как сообщают в администрации района, весь нужный инвентарь горожанам предоставят, от них требуется только энтузиазм, удобная одежда, которую не жалко испачкать, и непромокаемая обувь. На территории парков будут развёрнуты полевые кухни.
В Октябрьском районе сбор участников субботника будет на площади Обороны, но время еще не определено. Вся информация о субботнике должна появиться сегодня вечером на сайте района.
А мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман позвал горожан на субботник в хоспис. Там общими усилиями закончили ремонт на третьем этаже, теперь нужно привести его в порядок.
«Нужны девчонки, которые умеют обращаться с ведром и шваброй, ну и вообще, для красоты, и парни с шуруповертами и отвертками, собирать икеевскую мебель», — написал Ройзман в своем Facebook.
Горожан ждут 5 мая на улице Челюскинцев, 5 в 11:00. После работы всех накормят.
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