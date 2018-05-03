Нарушения в сфере охоты в Подмосковье нанесут на интерактивную карту

Специальную геоинформационную систему разрабатывают в Подмосковье , в ней будут отображены места, где выявлялись правонарушения среди охотников, сообщил РИАМО в четверг министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Андрей Разин

«Мы сейчас разрабатываем геоинформационную систему. В ней будет несколько слоев, в том числе надзорный слой, то есть на интерактивной карте будут отмечаться места, где выявили нарушения. Будет видно, в каких местах чаще происходят правонарушения, значит им будет уделено больше внимания. Пока она (система — ред.) в разработке, какая-то ее часть будет доступна охотникам. Появится она в течение этого года», — сказал Разин.

Он добавил, что в систему внесут сведения об учете животных и птиц Подмосковья, их численность и плотность, а также данные по границам охотничьих хозяйств, зонам охраны.

«Там будет вся необходимая информация по биотехническим сооружениям, где какие есть. Все будет в системе», — сказал министр.

Ранее заместитель руководителя Госохотнадзора Московской области Виктор Еремин сообщил, что весенняя охота в Московской области проходила с 14 по 23 апреля. Разрешалось охотиться на тетеревов, уток, гусей и глухарей.