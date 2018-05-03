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Нарушения в сфере охоты в Подмосковье нанесут на интерактивную карту
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Нарушения в сфере охоты в Подмосковье нанесут на интерактивную карту 

РИАМО 1 час назад
Фото: РИАМО
Специальную геоинформационную систему разрабатывают в Подмосковье, в ней будут отображены места, где выявлялись правонарушения среди охотников, сообщил РИАМО в четверг министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Андрей Разин.
«Мы сейчас разрабатываем геоинформационную систему. В ней будет несколько слоев, в том числе надзорный слой, то есть на интерактивной карте будут отмечаться места, где выявили нарушения. Будет видно, в каких местах чаще происходят правонарушения, значит им будет уделено больше внимания. Пока она (система — ред.) в разработке, какая-то ее часть будет доступна охотникам. Появится она в течение этого года», — сказал Разин.
Он добавил, что в систему внесут сведения об учете животных и птиц Подмосковья, их численность и плотность, а также данные по границам охотничьих хозяйств, зонам охраны.
«Там будет вся необходимая информация по биотехническим сооружениям, где какие есть. Все будет в системе», — сказал министр.
Ранее заместитель руководителя Госохотнадзора Московской области Виктор Еремин сообщил, что весенняя охота в Московской области проходила с 14 по 23 апреля. Разрешалось охотиться на тетеревов, уток, гусей и глухарей.
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