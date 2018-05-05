Волгоградцев приглашают обменять утренние пробки на детское удовольствие 

Совершить поездку на велосипеде до места работы или учебы и обменять таким образом утренние пробки на удовольствие, знакомое каждому с детства, жителей Волгограда призывают 18 мая. В этот день город-герой на Волге присоединится к всероссийской акции «На работу на велосипеде».
— Цель всероссийской акции — пригласить жителей Волгограда отказаться на один день от личного транспорта и воспользоваться велосипедом для поездки на работу, учёбу и просто по делам, — рассказал V1.ru волгоградский велоактивист Михаил Соломонов. — Если далеко добираться, можно велосипед использовать вместе с общественным транспортом.
По словам волгоградца, в этом году в четырех районах Волгограда будут организованы так называемые «энергетические точки» для подзарядки велосипедистов. В придачу к хорошему настроению в Дзержинском, Центральном, Краснооктябрьском и Красноармейском районах будут работать активисты, которые раздадут всем горожанам на двухколесных конях воду, бананы и памятные значки супергероев.
— Отказаться даже на один день от машины в пользу экологичного транспорта и собственного здоровья — это сегодня действительно поступок, который требует поддержки и поощрения, — говорит Михаил Соломонов. — Районы, в которых мы будем раздавать воду и фрукты для подзарядки, выбраны по итогам голосования. Именно в Дзержинском, Центральном, Краснооктябрьском и Красноармейском уже зарегистрировались наибольшее количество участников.
Кстати, сейчас Волгоград, по сведениям организаторов всероссийской акции, обосновался на шестой позиции в списке городов-участников. В нашем городе уже собрались ехать на работу на велосипеде 25 человек. Ровно столько же в Нефтеюганске. В лидерах — Москва, Пермь и Санкт-Петербург.
1. Москва — 265 2. Пермь, Санкт-Петербург — 65 3. Калининград — 56 4. Великий Новгород — 30 5. Ярославль — 26 6. Волгоград, Нефтеюганск — 25 7. Калуга, Пенза — 19 8. Курган, Нижний Новгород — 15 9. Воронеж, Екатеринбург — 13 10. Ульяновск — 12 Подробнее об акции можно узнать в группе Let's bike it!.