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Перинатальный центр предупреждает волгоградцев о мошенниках
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Перинатальный центр предупреждает волгоградцев о мошенниках 

АиФ Волгоград 1 час назад
Фото: АиФ Волгоград
Перинатальный центр №2 в Советском районе Волгограда просит горожан не верить мошенникам.
Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в медучреждении, 18 мая в роддоме пройдет День открытых дверей. Участие в нем бесплатное, однако аферисты уже начали просить у доверчивых волгоградцев перевести им деньги для того, чтобы их пустили на него.
«До нас дошли сведения, что мошенники просят с людей деньги за вход на наше мероприятие. Никто не должен вас записывать и тем более просить за это вознаграждение, вы сами переходите по ссылке и записываетесь. Поэтому будьте осторожны, пожалуйста», — опубликовал перинатальный центр обращение к своим посетителям в своем аккаунте в соцсети. «Если у вас есть сомнения в том, прошла ли ваша заявка, пишите нам в директ фамилию и имя, под которыми вы записались, мы проверим, есть ли вы в списке», — добавили в медучреждении.
День открытых дверей пройдет в 10:00. Зарегистрироваться для участия в мероприятии можно здесь.
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