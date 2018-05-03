В 3-ю неделю по Пасхе, в праздник Святых жен-мироносиц Преосвященный Феофилакт, епископ Дмитровский, викарий Святейшего Патриарха Московского и всея Руси, управляющий Юго-Западным викариатством, наместник Андреевского ставропигиального мужского монастыря г. Москвы совершил Литургию в Андреевской обители.
В этот день Православная церковь вспоминает святых жён — свидетельниц страданий, смерти и Воскресения Иисуса Христа. Жёнам-мироносицам первым явился воскресший Иисус. От них произошло пасхальное приветствие «Христос воскресе!». Жены-мироносицы в ночь Воскpесения Хpистова спешили ко гpобy Господню с миpом в pyках, чтобы по восточномy обычаю возлить благовонные аpоматы на Тело Спасителя.
Владыке наместнику сослужило духовенство обители.