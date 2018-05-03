Мантуров рассказал, повлияет ли введение маркировки товаров на их стоимость

"Введение маркировки не отразится на стоимости товаров. Базовым принципом модели функционирования системы является минимизация затрат участников оборота товаров. Также на безвозмездной основе оператором будет производиться оснащение производителей и импортеров программно-аппаратным оборудованием для обеспечения информационной безопасности", — приводятся слова Мантурова в сообщении Минпромторга.

В четверг на сайте правительства РФ было опубликовано распоряжение, которое утверждает базовые принципы модели функционирования системы маркировки товаров средствами идентификации. Принципы предусматривают, в частности, идентификацию каждой единицы товара путем присвоения ей уникального кода, а также регистрацию всех этапов оборота товаров (от производства или импорта товара в РФ до его продажи) в информационной системе маркировки. Координатором системы маркировки определен Минпромторг РФ.

Кабинет министров также определил перечень из десяти групп товаров, подлежащих обязательной маркировке. В частности, табачная продукция будет в обязательном порядке маркироваться с 1 марта 2019 года; обувь — с 1 июля; духи, кожаная одежда, блузки, пальто, плащи и куртки, постельное, столовое, туалетное и кухонное белье, фотоаппараты и шины — с 1 декабря будущего года.

При этом в отношении табачной продукции с января 2018 года проводится эксперимент по добровольной маркировке, а с июня текущего года может стартовать аналогичный пилотный проект по маркировке обуви. Глава Минпромторга отметил, что участники табачного и обувного рынка сами выступили с инициативой введения маркировки на эти товарные группы. «Система маркировки для бизнеса — это прогресс в автоматизации и цифровизации отчетности», — указал Мантуров.

"Для покупателя наличие маркировки позволяет быть уверенным в том, что он получает легальный товар, реализуя в полном объеме свои права на осуществление потребительского контроля. Любой покупатель сможет прямо в магазине проверить легальность продукции и получить информацию с помощью бесплатного мобильного приложения", — добавил министр.