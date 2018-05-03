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Власти запустят агрегатор для малых госзакупок
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Власти запустят агрегатор для малых госзакупок 

Газета.Ru 1 час назад
Правительство запустило пилотный проект единого агрегатора торговли — информационного ресурса для госзакупок малого объема. Об этом сообщается на сайте кабмина.
"Чтобы расширить для субъектов предпринимательства возможности предлагать свои товары, работы, услуги заказчикам, осуществляющим такие госзакупки, подписанным распоряжением принято решение о реализации пилотного проекта по созданию единого агрегатора торговли — специального информационного ресурса для госзакупок малого объема", — сказано в документе.
Размеры таких закупок малого объема варьируются до 100 тыс. руб, до 200 тыс. руб, до 400 тыс. руб. в зависимости от их целей.
"Функция агрегатора торговли — обеспечивать взаимодействие поставщиков товаров, работ, услуг, размещающих свои предложения, с госзаказчиками", — пояснили в правительстве.
Ранее сообщалось, что ФАС предложила определить виды работ по госзакупкам только для малого бизнеса.
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