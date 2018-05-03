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Депутаты предложили усилить ответственность топ-менеджмента банкротящихся авиакомпаний
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Депутаты предложили усилить ответственность топ-менеджмента банкротящихся авиакомпаний 

ТАСС 1 час назад
МОСКВА, 3 мая. /ТАСС/. Ответственность топ-менеджеров авиакомпаний, находящихся в процессе банкротства, за набор персонала и неоправданное наращивание количества бортов в лизинге необходимо законодательно повысить. Об этом говорится в проекте резолюции круглого стола, который фракция КПРФ проводит в четверг в Госдуме. Мероприятие посвящено проблемам законодательного регулирования задолженностей по зарплате, допускаемых собственниками крупных компаний, в том числе «ВИМ-Авиа» и "Когалымавиа",
"Повысить законодательно ответственность топ-менеджмента частных компаний в период внешнего наблюдения за соблюдением сложившегося законодательства, предусмотреть и ответственность специалистов министерств и ведомств, не препятствующих своевременно негативному развитию событий, — говорится в проекте резолюции. Также документ обязывает считать недопустимым набор персонала и ускоренное наращивание числа бортов в лизинге для авиакомпаний, имеющих долги по налогам, а также не справляющихся с обслуживанием банковских кредитов.
Кроме того, участники круглого стола считают целесообразным «законодательно определить условия и соотношения финансовых параметров компаний, при которых государственные органы могут вмешиваться в деятельность частных компаний в целях защиты прав трудящихся».
Проблемы «ВИМ-Авиа»
В конце сентября 2017 года «ВИМ-Авиа» заявила о прекращении полетов из-за нехватки оборотных средств и долгов перед контрагентами. Этому предшествовала серия задержек рейсов из российских и зарубежных аэропортов. Спустя месяц Росавиация приостановила сертификат эксплуатанта авиаперевозчика, дающий право на выполнение полетов. В ноябре прошлого года глава Роструда Всеволод Вуколов сообщил, что общая сумма долгов по заработной плате в «ВИМ-Авиа» превышает 255 млн рублей.
25 апреля в пресс-службе Росструда сообщили, что работникам «ВИМ-Авиа» выплатили более 76 млн рублей долгов по зарплате.
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