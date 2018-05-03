Москомархитектура согласовала проект жилого дома на территории бывшего Тушинского аэродрома

Комитет по архитектуре и градостроительству Москвы согласовал проект дома на Волоколамском шоссе, сообщили в пресс-службе ведомства.

«Москомархитектура согласовала проект многоквартирного жилого дома на территории бывшего Тушинского аэродрома. Сейчас здесь возводится новый район с развитой спортивно-рекреационной функцией. Новостройка появится по адресу: Волоколамское шоссе, владение 67. Многоквартирный дом с подземной автостоянкой является частью крупного жилого комплекса и получил порядковый номер «Корпус 5», — приводятся в сообщении слова главного архитектора столицы Сергея Кузнецова

По его словам, на территории бывшего Тушинского аэродрома возводится новый район с развитой спортивно-рекреационной функцией. «Строительство началось с важных объектов социальной инфраструктуры. Жилой дом, который мы недавно согласовали, будет реализован в составе этой комплексной застройки. Ранее проект планировки территории бывшего Тушинского аэродрома был утвержден мэром Москвы Сергеем Собяниным », — сказал С. Кузнецов.

Уточняется, что два блока жилого комплекса объединит общая подземная часть с двухуровневой автостоянкой, на кровле которой появится благоустроенный внутренний двор. На первых этажах разместятся входные вестибюли в жилую часть на уровне земли, без лестниц и пандусов, а также торговые точки, кафе и другие помещения с общественными функциями. Они будут иметь отдельные входы. Фасады блоков облицуют бетонной плиткой, частично будут использоваться штукатурка и натуральный камень. Для разных башен используют несколько оттенков. Также предусмотрены специальные «корзины», где будущие жильцы смогут разместить кондиционеры. Общая площадь всего жилого корпуса составит порядка 64 тыс. кв. м.

Уточняется, что проектировщиком выступает — АБ Speech, заказчиком — АО «Тушино 2018».