Ещё
Москомархитектура согласовала проект жилого дома на территории бывшего Тушинского аэродрома
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Москомархитектура согласовала проект жилого дома на территории бывшего Тушинского аэродрома 

Агентство «Москва» 1 час назад
Комитет по архитектуре и градостроительству Москвы согласовал проект дома на Волоколамском шоссе, сообщили в пресс-службе ведомства.
«Москомархитектура согласовала проект многоквартирного жилого дома на территории бывшего Тушинского аэродрома. Сейчас здесь возводится новый район с развитой спортивно-рекреационной функцией. Новостройка появится по адресу: Волоколамское шоссе, владение 67. Многоквартирный дом с подземной автостоянкой является частью крупного жилого комплекса и получил порядковый номер «Корпус 5», — приводятся в сообщении слова главного архитектора столицы Сергея Кузнецова.
По его словам, на территории бывшего Тушинского аэродрома возводится новый район с развитой спортивно-рекреационной функцией. «Строительство началось с важных объектов социальной инфраструктуры. Жилой дом, который мы недавно согласовали, будет реализован в составе этой комплексной застройки. Ранее проект планировки территории бывшего Тушинского аэродрома был утвержден мэром Москвы Сергеем Собяниным», — сказал С. Кузнецов.
Уточняется, что два блока жилого комплекса объединит общая подземная часть с двухуровневой автостоянкой, на кровле которой появится благоустроенный внутренний двор. На первых этажах разместятся входные вестибюли в жилую часть на уровне земли, без лестниц и пандусов, а также торговые точки, кафе и другие помещения с общественными функциями. Они будут иметь отдельные входы. Фасады блоков облицуют бетонной плиткой, частично будут использоваться штукатурка и натуральный камень. Для разных башен используют несколько оттенков. Также предусмотрены специальные «корзины», где будущие жильцы смогут разместить кондиционеры. Общая площадь всего жилого корпуса составит порядка 64 тыс. кв. м.
Уточняется, что проектировщиком выступает — АБ Speech, заказчиком — АО «Тушино 2018».
Агентство «Москва»: последние новости
Правительство РФ утвердило проведение пилотного проекта по созданию единого агрегатора торговли Турпоток из России в Турцию вырос почти на 70% в I квартале 2018 г. - до 231 тыс. человек В Госдуму внесен законопроект об изменении системы сельскохозяйственного страхования
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В Макдоналдсе в центре Москвы нашли трупы74
Россия начала жесткий досмотр следующих на Украину судов212
Полномочия Медведева передадут Кудрину1028
В Сирии разбился российский истребитель501
Скончалась выпавшая из аудитории МГИМО студентка110
Видео
01:00
Летучей угрожают компроматом
Шоу-бизнес Другое
00:48
В центре Москвы произошла драка со стрельбой
Происшествия
01:26
Решившего проверить прокуратуру россиянина побили лопатой
Происшествия Криминал
00:40
«Нобель» испортил секс-скандал
В мире
00:26
Нефтяники отказываются от доллара
Экономика Статьи
03:45
Порошенко удивил новым меню силовиков
Украина Армия
00:46
Еще один мессенджер заблокируют в России
Интернет Наука и техника
00:38
Жуков рассказал об уходе со сцены
Шоу-бизнес
00:38
МВД показало личные вещи Чикатило
Происшествия Другое
01:57
В Москву придет похолодание
Общество Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение