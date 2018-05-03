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В Калининграде завершилась рекультивация золоотвала «Дарита»
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В Калининграде завершилась рекультивация золоотвала «Дарита» 

Вести Калининград 1 час назад
Фото: Вести Калининград
В будущем на его месте может появиться парк. Начало уже положено. На территории золоотвала уже растут саженцы липы, тополя и сирень.
Именно так сейчас выглядит золоотвал «Дарита». После рекультивации вместо пыли и золы здесь теперь растут деревья. Подрядчик высадил тополя, липы, берёзы и пятьсот кустов сирени.
Олег Ступин, министр экологии и природных ресурсов Калининградской области:
— Здесь, собственно, такая территория, которую нужно было в преддверии того, что приедет такое количества гостей, привести просто в порядок. Чтобы они восприняли Калининград как такое место, как ухоженный город, европейский.
Кроме озеленения, на золоотвале появились мелиоративные и дренажные системы. Подрядчик укрепил и берега дамбы, чтобы поверхностные воды с золоотвала не попадали в русло Преголи.
Антон Алиханов, глава Калининградской области:
— С мэром здесь прогулялись, посмотрели результаты работы. Намечаем планы на будущее о том, как эту территорию использовать дальше. Алексей Николаевич предлагает делать здесь какой-то парк, может быть, использовать прибрежную территорию.
Алексей Силанов, глава Калининграда:
— Определённая парковая зона требует и определённого наполнения. Если это ландшафтный парк, то, несомненно, это и освещение, это места, где люди могут посидеть, почитать, поразмыслить.
Благодаря рекультивации, новую жизнь обрели около 18-и гектаров земли. Что в итоге появится на месте золоотвала, окончательно решит администрация. Калининграда. Не последнюю роль сыграет и мнение горожан. Вопрос о благоустройстве территории планируется вынести на публичное обсуждение.
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