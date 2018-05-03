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Сотрудники Мосводостока с открытия навигации выловили из Яузы и Москвы-реки более 300 куб. м мусора
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Сотрудники Мосводостока с открытия навигации выловили из Яузы и Москвы-реки более 300 куб. м мусора 

Агентство «Москва» 1 час назад
Более 300 куб. м мусора выловили сотрудники ГУП «Мосводосток» из Яузы и Москвы-реки с начала открытия летней навигации, сообщили в пресс-службе компании.
«Пока москвичи наводят красоту в родном городе на традиционных субботниках, работники Мосводостока наводят порядок в акватории Москвы-реки и Яузы. С начала сезона летней пассажирской навигации было выловлено 313,3 куб. м бытового и крупногабаритного мусора. Работа проводится благодаря судам-уборщикам Мосводостока, которые курсируют вдоль Москвыреки. В их ведении более 60 км водной глади: от Бесединского автомобильного моста (ЮВАО) до Карамышевской набережной (СЗАО). Специально оснащенные суда патрулируют реку и вылавливают с поверхности воды водоросли и посторонние предметы, скопившиеся после таяния снега», — сообщил представитель пресс-службы.
В компании добавили, что работы по уборке мусора из воды будут вестись специалистами Мосводостока до зимнего сезона, пока реки не покроются льдом.
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