Самарский ОРТПЦ запускает новую подсветку главной телебашни Самарской губернии

Пуск в эксплуатацию многоцветной динамической подсветки грандиозного по высоте сооружения в Самаре станет подарком жителям столицы региона в преддверии чемпионата мира по футболу-2018 и праздником, посвященным 60-летию Телецентра.

Новая подсветка телебашни придаст ей неповторимый вид, а облик областной столицы станет более ярким, красочным и запоминающимся.

Проект архитектурно-художественной подсветки главной телебашни Самарской губернии реализован благодаря ФГУП «РТРС», которое финансировало этот проект. Для того, чтобы самый высокий объект города в темное время суток превратился в узнаваемый и современный, разработана уникальная концепция подсветки телебашни.

Выбранное время мероприятия обусловлено наступлением сумерек, при которых зрительное восприятие подсветки телебашни представляется наиболее эффектным.