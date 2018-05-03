Ещё
Самарский ОРТПЦ запускает новую подсветку главной телебашни Самарской губернии
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Самарский ОРТПЦ запускает новую подсветку главной телебашни Самарской губернии 

Волга Ньюс 1 час назад
Пуск в эксплуатацию многоцветной динамической подсветки грандиозного по высоте сооружения в Самаре станет подарком жителям столицы региона в преддверии чемпионата мира по футболу-2018 и праздником, посвященным 60-летию Телецентра.
Новая подсветка телебашни придаст ей неповторимый вид, а облик областной столицы станет более ярким, красочным и запоминающимся.
Проект архитектурно-художественной подсветки главной телебашни Самарской губернии реализован благодаря ФГУП «РТРС», которое финансировало этот проект. Для того, чтобы самый высокий объект города в темное время суток превратился в узнаваемый и современный, разработана уникальная концепция подсветки телебашни.
Выбранное время мероприятия обусловлено наступлением сумерек, при которых зрительное восприятие подсветки телебашни представляется наиболее эффектным.
Волга Ньюс: последние новости
В Самаре с 3 мая будет ограничено движении из-за репетиций парада Победы В Самаре раздадут 20 тыс. георгиевских ленточек В Самаре День Весны и Труда отметят праздничным шествием трудовых коллективов
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В Макдоналдсе в центре Москвы нашли трупы74
Россия начала жесткий досмотр следующих на Украину судов212
Полномочия Медведева передадут Кудрину1028
В Сирии разбился российский истребитель501
Скончалась выпавшая из аудитории МГИМО студентка110
Видео
01:00
Летучей угрожают компроматом
Шоу-бизнес Другое
00:48
В центре Москвы произошла драка со стрельбой
Происшествия
01:26
Решившего проверить прокуратуру россиянина побили лопатой
Происшествия Криминал
00:40
«Нобель» испортил секс-скандал
В мире
00:26
Нефтяники отказываются от доллара
Экономика Статьи
03:45
Порошенко удивил новым меню силовиков
Украина Армия
00:46
Еще один мессенджер заблокируют в России
Интернет Наука и техника
00:38
Жуков рассказал об уходе со сцены
Шоу-бизнес
00:38
МВД показало личные вещи Чикатило
Происшествия Другое
01:57
В Москву придет похолодание
Общество Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение