После запуска художественной подсветки Самарскую телебашню будет видно за десятки километров

Событие приурочено сразу к нескольким знаменательным событиям в жизни губернии. В этом году исполняется 60 лет телевещанию в Самарской области — 12 марта 1958 г. состоялся официальный запуск в эксплуатацию Куйбышевского телецентра. Также в этом году самарское телевидение переходит на цифровое эфирное вещание. Но в первую очередь РТРС подготовила этот подарок городу и области в связи с проведением в Самаре матчей чемпионата мира по футболу.

Олег Адамов рассказал, что Самара стала шестым городом, где РТРС осуществило такой проект. Система архитектурно-художественной подсветки (АХП) состоит из 24 световых гирлянд, общее количество световых элементов — 4,5 тыс. штук, прожекторов заливного света и светодиодных трубок. Каждый световой элемент способен воспроизводить 256 оттенков цвета. В ясную погоду, в темное время суток, по словам Олега Адамова, самарскую телебашню будет видно за десятки километров.

Дмитрий Азаров поблагодарил руководство РТРС за принятое решение. «Сегодня по-настоящему яркое событие. Фактически появляется новая достопримечательность. Я уверен, это новое световое решение башни станет настоящим украшением нашего региона. Оно будет радовать не только наших гостей, но, что самое главное, жителей Самарской области своей красотой и величием.

Глава региона отметил: „Да, это важно, что мы запустили этот проект перед чемпионатом мира. Но все, что сегодня происходит в регионе — и благоустройство города, и строительство новых дорог, и ремонт больниц — все это делается ради жителей Самарской области“.