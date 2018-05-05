После запуска художественной подсветки Самарскую телебашню будет видно за десятки километров 

Также в мероприятии участвовали первый заместитель генерального директора Российской телевизионной и радиовещательной сети (РТРС) Олег Адамов, глава города Елена Лапушкина, директор ГТРК «Самара» Елена Крылова, ио директора регионального филиала РТРС Марат Юсупов, почетный радист СССР, почетный гражданин Самары Николай Фоменко.
Событие приурочено сразу к нескольким знаменательным событиям в жизни губернии. В этом году исполняется 60 лет телевещанию в Самарской области — 12 марта 1958 г. состоялся официальный запуск в эксплуатацию Куйбышевского телецентра. Также в этом году самарское телевидение переходит на цифровое эфирное вещание. Но в первую очередь РТРС подготовила этот подарок городу и области в связи с проведением в Самаре матчей чемпионата мира по футболу.
Олег Адамов рассказал, что Самара стала шестым городом, где РТРС осуществило такой проект. Система архитектурно-художественной подсветки (АХП) состоит из 24 световых гирлянд, общее количество световых элементов — 4,5 тыс. штук, прожекторов заливного света и светодиодных трубок. Каждый световой элемент способен воспроизводить 256 оттенков цвета. В ясную погоду, в темное время суток, по словам Олега Адамова, самарскую телебашню будет видно за десятки километров.
Дмитрий Азаров поблагодарил руководство РТРС за принятое решение. «Сегодня по-настоящему яркое событие. Фактически появляется новая достопримечательность. Я уверен, это новое световое решение башни станет настоящим украшением нашего региона. Оно будет радовать не только наших гостей, но, что самое главное, жителей Самарской области своей красотой и величием.
Глава региона отметил: „Да, это важно, что мы запустили этот проект перед чемпионатом мира. Но все, что сегодня происходит в регионе — и благоустройство города, и строительство новых дорог, и ремонт больниц — все это делается ради жителей Самарской области“.