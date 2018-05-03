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На Ленина не протолкнуться: дом на улице в центре Новосибирска окружат лесами
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На Ленина не протолкнуться: дом на улице в центре Новосибирска окружат лесами 

ngs.ru 1 час назад
Фото: ngs.ru
Мэрия Новосибирска запланировала четырёхмесячный ремонт фасада дома на перекрёстке улиц Ленина и Советской — тротуар в этом месте сузят на 2 метра.
Капитальный ремонт сделают летом в доме по адресу Советская, 35 — Ленина, 8. Кроме жилых квартир здесь расположены бары «Уголок Святого Патрика», «Открой рот», «Буфет №1» и другие.
«Сметная стоимость работ составляет 8,6 миллиона рублей. Средства на ремонт оплачиваются из Фонда капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме», — рассказали корреспонденту НГС в департаменте энергетики и ЖКХ Новосибирска.
Ремонт рассчитан на 120 дней. Уже в мае власти выберут подрядную организацию.
«Для организации работ по периметру здания будут выставляться строительные леса, огороженные защитной сеткой,
проход по тротуару при этом сократится примерно на 2 метра по ширине.
При установке лесов будут организованы проходы в нежилые помещения со стороны улиц Ленина и Советской», — добавили в департаменте.
Предполагается, что на здании отремонтируют штукатурку на стенах, цоколь, сливы, входы, козырьки, балконные плиты, ограждения, покрасят фасад, заменят общие окна, отремонтируют или заменят при необходимости входные двери на металлические.
Начальник департамента культуры, спорта и молодёжной политики Анна Терешкова уточнила корреспонденту НГС, что ремонт запланирован на начало июня.
Представители бара «Уголок Святого Патрика», который расположен в этом доме, сообщили, что ремонт не отразится на работе летнего кафе при баре.
В ноябре 2017 года НГС публиковал карту с домами, в которых должны сделать ремонт в 2018 году. Туда попали адреса, озвученные мэрией Новосибирска, — кроме дома по Ленина, 8 в списке оказалось ещё 253 здания.
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