Ещё
Разин назвал самые популярные для охоты муниципалитеты Подмосковья
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Разин назвал самые популярные для охоты муниципалитеты Подмосковья 

РИАМО 1 час назад
Фото: РИАМО
Охотники в сезон стараются попасть в окрестности водохранилищ в подмосковном Можайске, Рузском округе и Истре, сообщил РИАМО министр сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья Андрей Разин.
«Весной охотятся на пролетную дичь. Поэтому охота может быть удачной по всей области. Однако на охоту на водоплавающую дичь охотники стараются попасть в окрестности крупных водохранилищ Можайска, Рузского округа, Истры, а также в бассейн Оки. На вальдшнепа лучше охотиться в северных и западных районах Подмосковья», — сказал Разин.
Он отметил, что в этом году весенний сезон охоты в Подмосковье проходил с 14 по 23 апреля. За это время было выявлено 149 административных нарушений.
«Весенняя охота ограничена рамками прилета птиц и начала яйцекладки, продолжать охоту дальше нельзя, поскольку наступает период откладки яиц и выведения потомства», — уточнил министр.
Он добавил, что молодым охотникам, которые только собираются оформить разрешение на охоту на следующий сезон, нужно хорошо знать и соблюдать правила охоты, придерживаться охотничьей этики.
«Начинающему охотнику обязательно нужно читать классиков русской охотничьей литературы: Пришвина, Аксакова, Паустовского», — подчеркнул Разин.
Он отметил, что основными правилами охоты в весенний сезон являются следующие: не ходить по угодьям с оружием, не стрелять самок, не стрелять уток влет.
РИАМО: последние новости
Жить в Балашихе – гулять в Горнеках и возвращаться из Москвы на такси Молодогвардейцы раздали более 300 георгиевских ленточек жителям и гостям Реутова Правоохранители Москвы готовы к возможным провокациям на незаконной акции 5 мая
Комментарии  Ещё 9 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россиянам придумали новый налог280
«Мы бы его сбили»: Израиль о российском самолете163
На Украине установили билборды о походе на Крым291
«Никогда больше»: Киркоров выступил с заявлением31
Названа причина задержания Навального617
Видео
00:59
РФ призвали готовиться к блокаде Керченского пролива
В мире
00:31
Пенсионер с тростью помог поймать вооруженного подростка
Криминал Происшествия
04:25
Россиянам придумали новый налог
Экология Общество
00:58
На Украине установили билборды о походе на Крым
Украина В мире
04:16
«Никогда больше»: Киркоров выступил с заявлением
Шоу-бизнес
Появились подробности о несогласованной акции в Москве
Общество
00:18
Названа причина задержания Навального
Общество
00:51
Крокодил выпал с балкона пятого этажа под Одессой
Происшествия В мире
00:35
Опубликованы кадры ликвидации стрелка в Нижнем Новгороде
Происшествия
02:08
В Симферополе загорелся полигон с отходами
Пожары Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение