Разин назвал самые популярные для охоты муниципалитеты Подмосковья

«Весной охотятся на пролетную дичь. Поэтому охота может быть удачной по всей области. Однако на охоту на водоплавающую дичь охотники стараются попасть в окрестности крупных водохранилищ Можайска, Рузского округа, Истры, а также в бассейн Оки. На вальдшнепа лучше охотиться в северных и западных районах Подмосковья», — сказал Разин.

Он отметил, что в этом году весенний сезон охоты в Подмосковье проходил с 14 по 23 апреля. За это время было выявлено 149 административных нарушений.

«Весенняя охота ограничена рамками прилета птиц и начала яйцекладки, продолжать охоту дальше нельзя, поскольку наступает период откладки яиц и выведения потомства», — уточнил министр.

Он добавил, что молодым охотникам, которые только собираются оформить разрешение на охоту на следующий сезон, нужно хорошо знать и соблюдать правила охоты, придерживаться охотничьей этики.

«Начинающему охотнику обязательно нужно читать классиков русской охотничьей литературы: Пришвина, Аксакова, Паустовского», — подчеркнул Разин.

Он отметил, что основными правилами охоты в весенний сезон являются следующие: не ходить по угодьям с оружием, не стрелять самок, не стрелять уток влет.