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Почти 150 нарушений выявили в Подмосковье в период весенней охоты
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Почти 150 нарушений выявили в Подмосковье в период весенней охоты 

РИАМО 1 час назад
Фото: РИАМО
Специалисты зарегистрировали на территории Подмосковья около 150 нарушений в период весенней охоты на птицу, сообщил РИАМО заместитель руководителя Госохотнадзора Московской области Виктор Еремин.
Он рассказал, что весенняя охота в Московской области проходила с 14 по 23 апреля. Разрешалось охотиться на тетеревов, уток, гусей и глухарей.
«За время весенней охоты Госохотнадзором Московской области выявлено 149 административных правонарушений. Это охота без разрешения, охота вне сроков, охота недопустимыми способами», — сказал Еремин.
По его словам, из 149 дел 25 материалов передали в суд, который примет решение о лишении права охоты.
В Подмосковье охотники в основном ездят в угодья в Шатуру, Дмитровский, Талдомский районы, а также Коломну.
«В целом весенняя охота прошла по пролету дичи достаточно удачно, был пролет утки, вальдшнепа, гуся. Результаты охоты, для тех, кто хотел и умеет охотиться, были вполне хорошими», — добавил Еремин.
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