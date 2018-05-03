Почти 150 нарушений выявили в Подмосковье в период весенней охоты

Специалисты зарегистрировали на территории Подмосковья около 150 нарушений в период весенней охоты на птицу, сообщил РИАМО заместитель руководителя Госохотнадзора Московской области Виктор Еремин.

Он рассказал, что весенняя охота в Московской области проходила с 14 по 23 апреля. Разрешалось охотиться на тетеревов, уток, гусей и глухарей.

«За время весенней охоты Госохотнадзором Московской области выявлено 149 административных правонарушений. Это охота без разрешения, охота вне сроков, охота недопустимыми способами», — сказал Еремин.

По его словам, из 149 дел 25 материалов передали в суд, который примет решение о лишении права охоты.

В Подмосковье охотники в основном ездят в угодья в Шатуру , Дмитровский, Талдомский районы, а также Коломну

«В целом весенняя охота прошла по пролету дичи достаточно удачно, был пролет утки, вальдшнепа, гуся. Результаты охоты, для тех, кто хотел и умеет охотиться, были вполне хорошими», — добавил Еремин.