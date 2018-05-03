Где пройдет акция «Лес Победы‑2018» в Подмосковье. Карта

РИАМО составило карту площадок, где пройдет посадка деревьев.

Для того, чтобы подробно рассмотреть карту и узнать, где будет проводиться высадка деревьев 29 апреля, нажмите на кнопку увеличения масштаба в правом верхнем углу карты.