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Где пройдет акция «Лес Победы‑2018» в Подмосковье. Карта
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Где пройдет акция «Лес Победы‑2018» в Подмосковье. Карта 

РИАМО 1 час назад
Фото: РИАМО
РИАМО составило карту площадок, где пройдет посадка деревьев.
Для того, чтобы подробно рассмотреть карту и узнать, где будет проводиться высадка деревьев 29 апреля, нажмите на кнопку увеличения масштаба в правом верхнем углу карты.
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