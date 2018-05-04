Число нарушений во время весенней охоты в Подмосковье выросло в 2018 году в 2 раза

В весенний сезон 2018 года в Подмосковье зафиксировали в два раза больше нарушений правил охоты, чем за тот же период в 2017-м, сообщил РИАМО министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Андрей Разин

«За время весенней охоты Госохотнадзором нашего министерства выявлено 149 административных правонарушений. Это вдвое больше, чем в прошлом году. В 2017 году в период весенней охоты в Московской области было выявлено 77 административных правонарушений и наложено 39 тысяч рублей штрафов, наказаний в виде лишения права охоты не выносилось», — сказал Разин.

Он добавил, что из выявленных в этом году правонарушений по 25 делам материалы направлены на рассмотрение в суды для решения о лишении права охоты. Такая мера установлена за охоту вне сроков или недопустимыми способами.

«По остальным делам наложено штрафов на сумму более 120 тысяч рублей, но сумма неокончательная, так как дела рассматриваются в течение месяца», — уточнил министр.

Он пояснил, что нарушение правил охоты для граждан влечет наложение штрафа от 500 до 4 тысяч рублей с конфискацией орудий охоты или без таковой или лишение права охоты на срок до 2 лет.

Разин также добавил, что повторное в течение года нарушение влечет за собой штраф от 4 до 5 тысяч рублей или лишение права до трех лет. Нарушение установленных сроков охоты или способов или применение запрещенных орудий предусматривает однозначное наказание в виде лишения права охоты. Такая мера предусмотрена и за отказ предъявить документы инспектору Госохотнадзора или производственному охотничьему инспектору.