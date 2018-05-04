В Рузе прошли общественные слушания, посвященные созданию «Экотехнопарка»

Построить «Экотехнопарк» планируют в районе деревни Щелканово. Современный комплекс займется глубокой переработкой твердых коммунальных отходов. При этом о сжигании речи не идет. Проект предполагает обращение с мусором по мировым экологическим стандартам.

Помимо трех сотен жителей, в слушаниях принял участие глава Рузского городского округа Максим Тарханов , а также инвестор Ильдар Неверов . Он презентовал проект и рассказал, что «Экотехнопарк» — альтернатива захоронению мусора на полигонах, заверил — запаха и вреда окружающей среде не будет. Создать планируют мусороперерабатывающий кластер с полной цепочкой утилизации: от сортировки до переработки. Отгружаемый мусор попадет в специальную машину, разрывающую полиэтиленовые мешки. Затем — на конвейеры, которые разберут его на фракции — органику, стекло, черный и цветной металл. Органика отправится в компост, остальное — на вторсырье.

Вторичное сырье — это дефицитный продукт, в том числе, и на рынке Московской области , на российском. У нас нет нормального вторсырья. А компост в течение 21 дня превращается в сельхозпродукт под воздействием определенных кисломолочных бактерий

— Ильдар Неверов, инвестор проекта.

Подмосковным активистам показали утилизацию мусора в Швейцарии . Их мнение о мусоросжигательных заводах изменилось

Неверов добавил, что глава Рузского городского округа Максим Тарханов, а также актив жителей Сычево и Рузского округа, которые выступали против строительства и на сходе в Щелканово, предложили создать рабочую группу при Общественной палате

Мелкие фракции пластика, текстиля и древесины, которые невозможно отобрать сепараторами, будут паковать в брикеты и отправлять на специализированный полигон или мусоросжигательный завод. В перспективе предприятие начнет принимать резину и электролом, в том числе аккумуляторы и батарейки. Санитарная зона (по законодательству она составляет 800 метров до ближайшего населенного пункта) будет соблюдена. Объем инвестиций в предприятие составит почти 1 миллиард рублей.