Глава Башкирии в первой группе «Национального рейтинга» 

Центр информационных коммуникаций «Рейтинг», в рамках проекта «Национальный рейтинг», 30 апреля опубликовал очередное исследование, посвящённое оценке деятельности глав субъектов Российской Федерации. В марте-апреле он оказался на 13-ом месте. По результатам февраля он находился на этой же позиции.
« Рейтинговые позиции Рустэма Хамитова достаточно устойчивы, причем не только в губернаторских рейтингах Агентства политических и экономических коммуникаций (АПЭК), — считает политолог Дмитрий Михайличенко. — Характерно, что глава Башкирии не сторонник информповодов с прямым пиар-эффектом, но ориентирован на длительные и кропотливые управленческие процессы, которые позволят, в конечном счете, обеспечить стабильность и рост благосостояния жителей республики. Как бы ни критиковали позицию руководства республики в споре АФК «Системы» и «Башнефти» мы видим, что она принесла положительный результат. Также неизменно твердая на протяжении 8 лет позиция руководителя региона по шиханам добавила ему популярности среди жителей республики. Все понимают, что только сильный глава способен противостоять мощному давлению финансово-промышленных групп, ориентированных на легкие сверхприбыли».