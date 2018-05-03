«Письма счастья» завтрашнего дня

3 мая 1978 года компания-гигант по производству электротехники DEC разослала первое в мире спам-сообщение: 400 пользователей сети ARPAnet, предшественницы современного Интернета, получили рекламные объявления о новой линейке мини-компьютеров.

Скрытая угроза

Почти ежедневно каждому из пользователей Всемирной паутины приходится удалять сообщения о дармовом заработке, средствах повышения потенции или предложениях приобрести какую-либо услугу. В ворохе электронной макулатуры нередко теряются важные письма и уведомления. Но это вовсе не главная беда.

Спам — источник целого ряда серьёзных проблем. В электронных сетях он порождает излишний трафик, создаёт нагрузку на серверы, от которой страдают почтовые провайдеры и локальные сети организаций, крадёт рабочее время сотрудников. Кроме того, в силу своей анонимности спам является действенным инструментом для мошенничества, рекламы нелегальных, поддельных и контрафактных товаров, распространения порнографии и других преступлений.

Наконец, спам — средство доставки вредоносного кода: «троянский конь» или вирус могут содержаться как в приложении к письму, так и на сайте, который откроется по ссылке из спам-сообщения. Именно спам используют интернет-преступники «фишеры» для заманивания пользователей на поддельные сайты, созданные специально для хищения конфиденциальных данных.

Добровольное согласие

Спамеры, то есть те, кто рассылает назойливую рекламу вручную или в автоматическом режиме с помощью соответствующих программ, методично собирают наши телефоны и e-mail адреса в свою базу, чтобы заваливать их рекламными письмами. Зачастую базу данных с почтовыми адресами спамерам сообщают недобросовестные администраторы или сотрудники сайтов, которые мы посещаем. Иногда сетевые ресурсы, хранящие наши электронные данные, взламывают мошенники. Но чаще всего данные пользователя попадают к спамерам при добровольной регистрации на сайтах, форумах или в чатах, либо при покупке какого-либо товара.

«Когда вы оплачиваете в терминале QIWI какую-нибудь услугу, например мобильную связь, вы там никогда не прочтёте, что предоставляете свой телефонный номер для рекламных рассылок. И потом вам валится куча спама, — негодует член Комитета Государственной Думы по международным делам Виталий Милонов . — Это случается практически с каждым, потому что в любом месте, где от вас требуют ввести номер телефона либо электронной почты для регистрации, параллельно с этим с вас берут автоматическое согласие на получение рекламных материалов от организаций-партнёров, то есть от широчайшего неустановленного круга лиц».

В апреле 2017 года Милонов внёс на рассмотрение Госдумы законопроект, запрещающий массовые рассылки рекламного характера в личных сообщениях в соцсетях. За нарушение закона парламентарий предложил карать штрафом в размере до 300 тысяч рублей юридических лиц и до пяти тысяч рублей — физических. Однако законопроект не нашёл поддержки в палате и потому до сих пор не готов к рассмотрению.

На страже законных интересов

На сегодняшний день в России действуют два закона, защищающих пользователей от спама, — это Федеральный закон от 13.03.2006 №38-ФЗ «О рекламе» и Федеральный закон от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных». В первом законе указано, что рекламная рассылка должна производиться только с согласия получателя, а отправитель рекламы обязан немедленно прекратить её распространение в адрес лица, обратившегося к нему с таким требованием. Кроме того, лица, права и интересы которых были нарушены в результате распространения ненадлежащей рекламы, вправе обратиться в суд с исками о возмещении убытков и компенсации морального вреда. Наконец, нарушение физическими или юридическими лицами законодательства о рекламе влечёт за собой гражданско-правовую и административную ответственность: нарушители должны подвергаться штрафным санкциям, предусмотренным статьей 14.3 КоАП РФ.

К сожалению, я ни разу не видел ни бумажного, ни электронного обращения в мой адрес с просьбой от граждан принять какие-то меры в отношении компаний, распространяющих спам.

Что касается Закона «О персональных данных», то в нём указано, что обработка персональных данных в целях продвижения товаров, работ и услуг на рынке путём осуществления прямых контактов с потенциальным потребителем с помощью средств связи допускается только при условии предварительного согласия субъекта персональных данных. А оператор обязан незамедлительно прекратить по требованию субъекта персональных данных их обработку.

Нужен специальный орган

К сожалению, на практике эти законы применяются достаточно редко. Причина заключается в том, что они содержат ряд противоречий и недостаточно чёткие формулировки (например, понятие «спам» в них отсутствует как таковое). Кроме того, из содержания законов неясно, как именно оператор или поставщик рекламы должен доказывать согласие адресата на её получение. Поэтому некоторые юристы считают, что возложенная на оператора и распространителя рекламы обязанность доказывать такое согласие нарушает презумпцию невиновности: получается, что они виновны, если не докажут обратное.

«Во-первых, тут сложно кому-либо предъявить претензии: рекламодатель всегда может заявить, что не имеет к рассылке никакого отношения. К тому же пользователю требуется произвести целый ряд процессуальных действий — нужно, чтобы он написал заявление, а компетентные органы его рассмотрели. Спрашивается: кто станет этим заниматься?» — задаётся вопросом зампред Комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Андрей Свинцов . Для более эффективной борьбы со спамом, считает законодатель, необходимо наделить дополнительными полномочиями Роскомнадзор , а самим гражданам не приучать себя к неизбежности спама и не гнушаться обращаться с жалобами и заявлениями как в надзорные органы, так и к своим народным представителям.

«К сожалению, я ни разу не видел ни бумажного, ни электронного обращения в мой адрес с просьбой от граждан принять какие-то меры в отношении компаний, распространяющих спам, — разводит руками парламентарий. — Но если таковые поступят, то я готов внести уточнения в тот или иной закон соответствующими поправками».

В свою очередь, Виталий Милонов полагает, что законы толком не работают потому, что на сегодняшний день нет специального органа, который был бы ответственен за отслеживание спама на рекламном рынке. «Когда вы видите, что кто-то жжёт костер во дворе, то вы вызываете пожарных и полицию — и приезжают люди, которые ликвидируют нарушение и штрафуют виновных. А рекламными сообщениями заниматься никто не готов», — сетует законодатель.

Действительно, у служб, осуществляющих контроль над соблюдением антиспамового законодательства, попросту отсутствуют полномочия для такого контроля. Так, государственный контроль за соблюдением Закона «О рекламе» возложен на Федеральную антимонопольную службу , но при этом расследование дел, связанных со спамом, предполагает право работы с персональными данными и ограничение тайны переписки, а такими правами обладают только МВД и спецслужбы.

Не наказывать, а просвещать

Несмотря на появление «антиспамовых» законов в большинстве развитых стран, количество спама в почтовом трафике с каждым годом увеличивается. Основная тому причина — то, что спам — интернациональное явление. У виртуального мира нет границ, поэтому спамерам легко действовать в глобальном масштабе, размещая серверы где-нибудь в Индии , регистрируя деятельность своих компаний на Каймановых островах и при этом лично находясь в любой точке земного шара. Законы же против спама имеют территориальные границы и могут различаться не только в разных странах, но и в пределах одной страны, либо вовсе отсутствовать. Всё это существенно затрудняет привлечение виновных к ответственности. Поэтому некоторые эксперты полагают, что достаточно эффективными могут быть лишь те законодательные решения, которые носят международный характер.

Впрочем, такое мнение разделяют не все. «Всегда найдётся государство, которое за пачку сигарет будет готово дать возможность спамерам стать его резидентами. Это условная Украина Сомали , Косово и прочие государства-лузеры, которые не заинтересованы в своей репутации», — полагает Виталий Милонов.

Если тот факт, что спам является важной и острой проблемой, будет признан на глобальном уровне, а каждая отдельная страна будет развивать соответствующие законодательные инициативы и судебную практику, то можно надеяться на значительный прогресс в решении связанных со спамом проблем.

С другой стороны, Андрей Свинцов считает, что идея унифицировать законодательство и создать международный орган по борьбе со спамом наподобие Интерпола в целом здравая, однако едва ли реализуемая в текущей геополитической ситуации: «Должен существовать единый механизм кооперации различных государств в этой области. Но учитывая, что у нас в последние несколько лет натянутые отношения с Западом, успех в этой борьбе ожидается однобоким. То есть будет много саботажа со стороны международных организаций — свои обращения они начнут качественно обрабатывать, а к нашим относиться по остаточному принципу».

По словам экспертов, для борьбы со спамом и спамерами одних запретов недостаточно. Немаловажная составляющая в этой сфере — работа, направленная на просвещение пользователей Интернета. В первую очередь она должна касаться представителей органов исполнительной и судебной власти. Если тот факт, что спам является важной и острой проблемой, будет признан на глобальном уровне, а каждая отдельная страна будет развивать соответствующие законодательные инициативы и судебную практику, то можно надеяться на значительный прогресс в решении связанных со спамом проблем.