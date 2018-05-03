Курская прокуратура выявила нарушения в работе 14 управляющих компаний

На официальном сайте государственной информационной системы ЖКХ была размещена неполная информация о многоквартирных домах

Прокуратура города Курска проверила информацию, которую должны размещать управляющие организации на официальном сайте государственной информационной системы жилищно-коммунального хозяйства.

Как было установлено, отсутствовали сведения о земельных участках, на которых расположены дома, а также информация о лицевых счетах.