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Курская прокуратура выявила нарушения в работе 14 управляющих компаний
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Курская прокуратура выявила нарушения в работе 14 управляющих компаний 

Курские известия 1 час назад
Фото: Курские известия
На официальном сайте государственной информационной системы ЖКХ была размещена неполная информация о многоквартирных домах
Прокуратура города Курска проверила информацию, которую должны размещать управляющие организации на официальном сайте государственной информационной системы жилищно-коммунального хозяйства.
Как было установлено, отсутствовали сведения о земельных участках, на которых расположены дома, а также информация о лицевых счетах.
В связи с этим прокурор внёс руководителям 14 управляющих компаний представления с требованием устранить выявленные нарушения. В отношении виновных вынесены постановления о возбуждении административных дел. Результаты рассмотрения актов реагирования находятся на контроле прокуратуры.
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