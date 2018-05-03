Лидер XXI века Ленинградской области живет в Бокситогорске

С 27 апреля по 02 мая 2018 года Комитет по молодежной политике Ленобласти и ГБУ ЛО «ЦЕНТР МОЛОДЁЖНЫЙ» организовали Тематическую смену для молодых лидеров и активистов некоммерческих организаций и объединений Ленинградской области.

В смене принимала участие молодежь в возрасте до 17 лет с активной жизненной позицией и задатками настоящих лидеров. Она проводилась с целью вовлечения активной молодежи в общественную жизнь страны и своего родного региона.

Образовательная программа смены включала в себя:

Интерактивную лекцию на тему: «Образ лидера в современной истории»;

Лекцию на тему: «Лидер, как призвание»;

Мастер-класс «Личная эффективность»;

Лекцию «Лидер и инновации»;

Интерактивное занятие «К барьеру»;

Мастер-класс «Дипломатия — оружие лидера»;

Увлекательные тематические игры на местности;

Зажигательные вечерние мероприятия;

02 мая в рамках смены завершился региональный этап Всероссийского конкурса лидеров и руководителей детских и молодёжных общественных объединений Ленинградской области «Лидер XXI века». Победителями и призерами стали:

3 место — Токарук Яна из Всеволожского района с проектом «Веселая перемена»;

2 место — Захожая Софья из города Лодейное поле с проектом «Окрыляй»;

1 место — Короткова Ярослава из Бокситогорского района с проектом «Экостарт», состоящая в clubsam (молодежно-общественной организации «САМ»).

Ярослава будет представлять Ленинградскую область на Федеральном этапе конкурса «Лидер XXI века», а также будет номинирована на премию Губернатора для поддержки талантливой молодежи в номинации «социально-значимая общественная деятельность».