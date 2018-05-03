Ещё
Лидер XXI века Ленинградской области живет в Бокситогорске
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Лидер XXI века Ленинградской области живет в Бокситогорске 

Ivyborg.ru 1 час назад
Фото: Ivyborg.ru
С 27 апреля по 02 мая 2018 года Комитет по молодежной политике Ленобласти и ГБУ ЛО «ЦЕНТР МОЛОДЁЖНЫЙ» организовали Тематическую смену для молодых лидеров и активистов некоммерческих организаций и объединений Ленинградской области.
В смене принимала участие молодежь в возрасте до 17 лет с активной жизненной позицией и задатками настоящих лидеров. Она проводилась с целью вовлечения активной молодежи в общественную жизнь страны и своего родного региона.
Образовательная программа смены включала в себя:
Интерактивную лекцию на тему: «Образ лидера в современной истории»;
Лекцию на тему: «Лидер, как призвание»;
Мастер-класс «Личная эффективность»;
Лекцию «Лидер и инновации»;
Интерактивное занятие «К барьеру»;
Мастер-класс «Дипломатия — оружие лидера»;
Увлекательные тематические игры на местности;
Зажигательные вечерние мероприятия;
02 мая в рамках смены завершился региональный этап Всероссийского конкурса лидеров и руководителей детских и молодёжных общественных объединений Ленинградской области «Лидер XXI века». Победителями и призерами стали:
3 место — Токарук Яна из Всеволожского района с проектом «Веселая перемена»;
2 место — Захожая Софья из города Лодейное поле с проектом «Окрыляй»;
1 место — Короткова Ярослава из Бокситогорского района с проектом «Экостарт», состоящая в clubsam (молодежно-общественной организации «САМ»).
Ярослава будет представлять Ленинградскую область на Федеральном этапе конкурса «Лидер XXI века», а также будет номинирована на премию Губернатора для поддержки талантливой молодежи в номинации «социально-значимая общественная деятельность».
Ivyborg.ru: последние новости
В Выборге пройдет всероссийская акция «Георгиевская ленточка» В Петербурге и Ленобласти нашли нарушения в каждом втором ТРЦ Жительница Соснового Бора спасла неясыть от стаи ворон
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В Макдоналдсе в центре Москвы нашли трупы72
Россия начала жесткий досмотр следующих на Украину судов197
Полномочия Медведева передадут Кудрину1020
В Сирии разбился российский истребитель487
Скончалась выпавшая из аудитории МГИМО студентка112
Видео
01:00
Летучей угрожают компроматом
Шоу-бизнес Другое
00:48
В центре Москвы произошла драка со стрельбой
Происшествия
01:26
Решившего проверить прокуратуру россиянина побили лопатой
Происшествия Криминал
00:40
«Нобель» испортил секс-скандал
В мире
00:26
Нефтяники отказываются от доллара
Экономика Статьи
03:45
Порошенко удивил новым меню силовиков
Украина Армия
00:46
Еще один мессенджер заблокируют в России
Интернет Наука и техника
00:38
Жуков рассказал об уходе со сцены
Шоу-бизнес
00:38
МВД показало личные вещи Чикатило
Происшествия Другое
01:57
В Москву придет похолодание
Общество Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение