В Ярославле обновят ливневую систему

Власти Ярославля хотят обновить ливневую систему в городе.

Первые весенние грозы показали, что лужи практически не уходят с улиц: стоки установлены в тех местах, где вода не собирается. Сейчас департамент социально-экономического развития начал аукцион, в результате которого чиновники выберут подрядчика для разработки схемы водоотведения поверхностных сточных вод. Эта система будет работать в Ярославле до 2030 года.

Подрядик должен будет подготовить проект до 30 ноября 2019 года. Из городского бюджета на него выделят 9,5 млн рублей.