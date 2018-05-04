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В Ярославле обновят ливневую систему
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В Ярославле обновят ливневую систему 

АиФ 56 минут назад
Фото: АиФ
Власти Ярославля хотят обновить ливневую систему в городе.
Первые весенние грозы показали, что лужи практически не уходят с улиц: стоки установлены в тех местах, где вода не собирается. Сейчас департамент социально-экономического развития начал аукцион, в результате которого чиновники выберут подрядчика для разработки схемы водоотведения поверхностных сточных вод. Эта система будет работать в Ярославле до 2030 года.
Подрядик должен будет подготовить проект до 30 ноября 2019 года. Из городского бюджета на него выделят 9,5 млн рублей.
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