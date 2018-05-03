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В Центральном федеральном округе осложнилась эпизодическая ситуация по бешенству
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В Центральном федеральном округе осложнилась эпизодическая ситуация по бешенству 

Старое Крюково 1 час назад
Фото: Старое Крюково
Комитет ветеринарии города Москвы проинформировал об ухудшении эпизодической ситуации по бешенству животных на европейской части территории РФ в I-ом квартале 2018 года.
В мае на территории города Москвы очагов бешенства не обнаружено. Всего с начала года зарегистрировано лишь 2 случая бешенства владельческих животных, что в 3 раза меньше, чем за аналогичный период 2017 года.
В профилактических целях на всей территории столицы проводится круглосуточная вакцинация против бешенства собак и кошек. Местом проведения являются стационарные подразделения Государственной ветеринарной службы и временные прививочные пункты, которые организованы во взаимодействии с префектурами административных округов Москвы.
Жители Зеленограда могут бесплатно вакцинировать своих питомцев в подразделении госветслужбы, находящемся по адресу: ул. Сосновая аллея д. 3, с 9:00 до 21:00.
Напомним, что предоставление собак и кошек ветеринарным специалистам для осмотра, диагностических исследований, предохранительных прививок и лечебно-профилактических обработок является для их владельцев обязательным.
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