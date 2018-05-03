Соцсети Свердловской области обсуждают новый «шедевр» местных дорожников

В социальных сетях Свердловской области шутят над очередным «творением» свердловских дорожных строителей. Недоумение у пользователей вызвал пешеходный тротуар в Реже. Дело в том, что новое «чудо благоустройства» представляет из себя двухметровый кусок асфальта с двумя бордюрами, а вокруг — камни и грязь.

Фотографию дорожного объекта опубликовал на своей странице в Facebook аналитик Уральской палаты недвижимости Михаил Хорьков с подписью: «„Моя улица“ 2018». Другие пользователи принялись шутить под постом: «Красиво, модно, функционально», «Картина „Надоело“», «Пройдёт несколько лет, и на ней появятся постройки. Мы, конечно, не Китай , но тоже развитие видно».

Михаил Хорьков в беседе с «URA.RU» рассказал, что фото было сделано на улице Ленина. На самом деле это только часть всего асфальтированного тротуара, который впервые появился в частном секторе в прошлом году.

«Фишка в том, что тротуар сделан не сплошной линией, а отрезками — на выездах между домами асфальта нет. Может быть, по весне планировали доделать, но пока это выглядит так. Пешеходная часть заканчивается таким двухметровым куском», — сказал Хорьков нашему агентству. По его словам, «сделано достаточно убого, но местные жители и этому рады. Раньше все вынуждены были ходить по дороге».

Оперативно получить комментарий в администрации Режевского ГО не удалось. Директора управления городским хозяйством Сергея Шиянова в момент звонков не оказалось на месте.