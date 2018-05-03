Выплату ко Дню Победы получат более 3,5 тысячи ветеранов Балашихи

Более 3,5 тысячи ветеранов Великой Отечественной войны из Балашихи получат единовременную выплату ко Дню Победы. Об этом сообщил телеканал «360» со ссылкой на главу городского округа Сергея Юрова.

"В 2018 году мы подготовили единовременную выплату из муниципального бюджета для ветеранов Великой Отечественной войны. Всего в Балашихе ее получат 3 516 человек", — рассказал Сергей Юров

Сотрудники администрации Балашихи навестят ветеранов в День Победы и подарят памятные подарки, добавил он.

Единовременную денежную выплату получат участники, инвалиды, вдовы участников ВОВ, труженики тыла, а также другие жители, приравненные к ветеранам ВОВ, заключается в сообщении.