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Выплату ко Дню Победы получат более 3,5 тысячи ветеранов Балашихи
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Выплату ко Дню Победы получат более 3,5 тысячи ветеранов Балашихи 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 3 мая — РИА Новости. На выплаты ветеранам из бюджета Балашихи будет выделено более 3,5 миллиона рублей.
Более 3,5 тысячи ветеранов Великой Отечественной войны из Балашихи получат единовременную выплату ко Дню Победы. Об этом сообщил телеканал «360» со ссылкой на главу городского округа Сергея Юрова.
"В 2018 году мы подготовили единовременную выплату из муниципального бюджета для ветеранов Великой Отечественной войны. Всего в Балашихе ее получат 3 516 человек", — рассказал Сергей Юров.
Сотрудники администрации Балашихи навестят ветеранов в День Победы и подарят памятные подарки, добавил он.
Единовременную денежную выплату получат участники, инвалиды, вдовы участников ВОВ, труженики тыла, а также другие жители, приравненные к ветеранам ВОВ, заключается в сообщении.
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