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Ветераны подмосковной Балашихи получат выплаты ко дню Победы
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Ветераны подмосковной Балашихи получат выплаты ко дню Победы 

РИА Новости 1 час назад
Фото: MosDay.ru
МОСКВА, 3 мая — РИА Новости. Более 3,5 тысячи ветеранов из Балашихи получат выплаты ко Дню Победы, на эти цели из городского бюджета выделены 3,5 миллиона рублей, сообщает пресс-служба городского округа.
"В 2018 году мы подготовили единовременную выплату из муниципального бюджета для ветеранов Великой Отечественной войны. Всего в Балашихе ее получат 3516 человек", — сказал глава городского округа Сергей Юров, его слова приводятся в пресс-релизе. Он добавил, что на эти цели из муниципального бюджета будет выделено более 3,5 миллиона рублей.
В сообщении добавляются, единовременную денежную выплату в Балашихе получат участники, инвалиды, вдовы участников Великой Отечественной войны, труженики тыла, а также другие жители, приравненные к ветеранам Великой Отечественной войны.
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