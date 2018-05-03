Более 3,5 тысяч ветеранов Балашихи получат выплату ко Дню Победы

Об этом сообщил глава городского округа Сергей Юров.

В 2018 году мы подготовили единовременную выплату из муниципального бюджета для ветеранов Великой Отечественной войны. Всего в Балашихе ее получат 3516 человек

По словам главы городского округа, на эти цели из муниципального бюджета будет выделено более 3,5 миллионов рублей.

В День Победы 9 мая сотрудники администрации Балашихи на дому поздравят участников Великой Отечественной войны. Всего посетят более 300 человек. Всем фронтовикам вручат подарки

— Сергей Юров.

Единовременную денежную выплату в Балашихе получат участники, инвалиды, вдовы участников Великой Отечественной войны, труженики тыла, а также другие жители, приравненные к ветеранам Великой Отечественной войны.

Ранее сообщалось, что в парке «Пехорка» в Балашихе торжественно открыли весенне‐летний сезон.