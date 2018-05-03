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Челябинский завод обязали заплатить 650 тысяч жене попавшего под состав рабочего
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Челябинский завод обязали заплатить 650 тысяч жене попавшего под состав рабочего 

74.ru 1 час назад
Фото: 74.ru
Суд Металлургического района постановил взыскать 650 тысяч рублей компенсации морального вреда с ООО «Мечел-Кокс» жене рабочего, который погиб на предприятии в декабре прошлого года. Об этом сообщила старший помощник прокурора Челябинской области Наталья Белозёрова.
Несчастный случай произошёл в цехе предприятия 13 декабря. 55-летний рабочий попал под железнодорожный состав во время разгрузки кокса.
— По Трудовому кодексу, обязанности по обеспечению безопасных условий и охраны труда возлагаются на работодателя. После проверки на предприятии прокурор района направил исковое заявление в интересах жены погибшего о взыскании с ООО «Мечел-Кокс» компенсации морального вреда, — уточнила Наталья Белозёрова. — Суд взыскал с предприятия 650 тысяч рублей.
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