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Криптовалюты дорожают, Южная Корея предложила законопроект по их регулированию
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Криптовалюты дорожают, Южная Корея предложила законопроект по их регулированию 

Investing.com Россия 2 часа назад
Фото: Investing.com Россия
Investing.com — В пятницу криптовалюты подорожали, а курс Ethererum взлетел более чем на 12%. Некоторые политики Южной Кореи предложили законопроект, который позволит устранить неопределенность с регуляторными правилами в мире криптовалют.
На бирже Bitfinex биткоин к 07:30 МСК торговался на позиции $9619,4, подорожав за последние сутки на 3,6%.
Вторая по величине капитализации криптовалюта Ethereum на бирже Bitfinex взлетела на 12,1% до $775,2.
На бирже Poloinex курс Ripple вырос на 3,4% до $0,86573.
Курс Litecoin вырос на 4,9% до $158,15.
Депутат от правящей Демпартии Южной Кореи Хонг Юй-рак и еще десять корейских депутатов предложили новый законопроект, который должен законодательно урегулировать создание новых виртуальных валют и проведение ICO в стране.
Предложенный законопроект позволит стартапам привлекать капитал с помощью продажи токенов в Южной Корее вместо того, чтобы проводить ICO за рубежом.
«Законопроект направлен на легализацию ICO под контролем правительства», — заявил Хонг Юй-рак. «Основная цель законопроекта в том, чтобы помочь устранить неопределенности, с которыми сталкиваются компании, связанные с блокчейн-индустрией. Согласно данному законопроекту проведение ICO будет осуществляться под бдительным надзором Комиссии по финансовым услугам Южной Кореи (FSC), Министерства науки Южной Кореи и ICT. Биткоин и криптовалюты могут могут успешно использоваться в различных государственных секторах. Учитывая их потенциал, мы должны работать над тем, чтобы снизить политическую неопределенность относительно этой сферы деятельности».
Согласно сообщениям, в четверг Goldman Sachs официально анонсировал начало торгов криптовалютами. Одна из руководителей банка Рана Яред заявила: «Я не могу себя назвать ярым приверженцем криптовалют, который, просыпаясь по утрам, думает о том, что биткоин захватит весь мир». Еще в ноябре главный исполнительный директор Goldman Sachs Ллойд Бланкфейн говорил о том, что биткоин является «пузырем».
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