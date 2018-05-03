Украина запретила въезд четверым политикам из правящей партии Австрии

ВЕНА, 3 мая. / ТАСС /. Киев внес четверых австрийских политиков от правящей Австрийской партии свободы в список лиц, которым запрещен въезд на Украину . Об этом сообщило в четверг Австрийское агентство печати со ссылкой на Службу безопасности Украины.

В «стоп-лист» Киева попали двое депутатов Национального совета Австрии (нижняя палата парламента) Ханс-Йорг Йеневайн и Аксель Кассеггер от Австрийской партии свободы, которая является одной из правящих партий в стране. Кроме них в списке фигурируют функционеры этой политической силы: адвокат Йоханнес Хюбнер и вице-мэр Линца Детлеф Виммер. «На момент вашего запроса запрет на въезд касается Детлефа Виммера, Ханса-Йорга Йеневайна, Акселя Кассеггера и Йоханнеса Хюбнера», — отметили в СБУ . Украинские власти объяснили, что все четверо внесены в запретный список из-за посещения российского полуострова Крым

Помимо политиков от австрийской правящей партии въезд также был запрещен активисту общественной гуманитарной организации «Комитет за мир на Украине» Альфреду Альмедеру, который многократно посещал восточные регионы Украины и доставлял гуманитарную помощь. В сентябре 2016 года представители провозглашенной Луганской народной республики даже планировали назначить Альмедера главой представительства ЛНР в Австрии.

Китаем. 24 апреля посол Украины в Австрии Александр Щерба сообщил, что Киев запретил въезд Детлефу Виммеру из-за посещения Крыма. При этом присутствие в запрещенном списке ограничивает его возможность осуществлять профессиональную деятельность в части программы партнерства между городами: Виммер отвечает в городском магистрате за партнерство городов, и одним из городов-побратимов Линца выступает украинское Запорожье . Сам вице-мэр Линца заметил, что украинское правительство совершает самострел, ограничивая партнерство городов, поэтому ресурсы Линца теперь будут направлены на другие кооперации, к примеру, с Россией

Чем известны австрийские политики

Детлеф Виммер принимал участие в четвертом Ялтинском международном экономическом форуме 19-21 апреля 2018 года, а 6-7 ноября 2017 года австрийский политик вместе с другими европейскими представителями участвовал в III Международной конференции «Крым в современном международном контексте» в Ялте. Тогда Виммер вместе с депутатом австрийского парламента Хансом-Йоргом Йеневайном рассказал ТАСС перед визитом, что успешное будущее возможно только на основе тесного сотрудничества Центральной Европы и Восточной Европы, поэтому они всегда предпринимают всевозможные шаги для развития сотрудничества и отмены санкций против России.

По их словам, стало фактом, что большинство жителей Крыма захотели стать частью России, и сегодня даже критики воссоединения Крыма с Россией не могут это опровергнуть. «Мы настоятельно рекомендуем всем политикам Европейского союза , особенно тем, кто голосует за санкции, самим ознакомиться с ситуацией [в Крыму], а не просто верить всему, что утверждают критики России», — отмечали оба политика в беседе с корреспондентомТАСС.

Депутат от Австрийской партии свободы Аксель Кассеггер многократно добивался от парламента Австрии принять резолюцию об отмене экономических санкций в отношении России. Как сказал Кассеггер ТАСС, «Австрийская партия свободы всегда выступала за отмену антироссийских санкций Европейского союза, и считает, что такая политика очень дорого обходится Австрии: многие потеряли свои рабочие места в Австрии из-за такой политики санкций».